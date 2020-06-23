В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин. По данным «ОВД-Инфо», к 18:58 мск число задержанных превысило 15 человек.

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

Политика Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих. 2

Наука Определено необходимое для колонизации Марса количество людей Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты. 46

Футбол ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи» Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду. 4

Происшествия Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю. 63

Политика Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов. 16

Общество Международный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений. 27

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 87

Общество В Свердловской области продлили меры по коронавирусу Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня. 90

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,5K

Общество В Югре продлили режим самоизоляции "Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении. 10

Общество В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.

Авто Назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России Сразу стоит отметить несколько важных тезисов-выводов, которые известны автомобильным экспертам, но не всегда очевидны экспертам диванным: нет ничего вечного; любую машину можно сломать/износить; состояние машины на вторичном рынке напрямую зависит от эксплуатации предыдущим хозяином. 4

Политика Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно. 4,6K

Здоровье ОНФ: оптимизация подорвала первичное звено здравоохранения на Сахалине Член регионального штаба ОНФ Александр Бейфус считает, что оптимизация здравоохранения разрушила первичное звено этой отрасли в Сахалинской области, осложнив борьбу с эпидемией коронавируса.

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 338

Здоровье Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 23 июня Режим самоизоляции в Волгоградской области действует уже почти три месяца и продлится по 22 июня 2020 года включительно.