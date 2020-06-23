Происшествия

РБКРБКВ Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин. По данным «ОВД-Инфо», к 18:58 мск число задержанных превысило 15 человек.
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В Москве завершились акции против приговоров по делу «Сети» и поправок к конституции

ТАСС15:45

У здания ФСБ в Москве задержали более 10 участников пикетов из-за дела «Сети»

Коммерсантъ12:07

Из московских отделов полиции начали отпускать задержанных во время пикетов у здания ФСБ на Лубянке

Медиазона16:25

Полицейские задержали более 25 пикетчиков в Москве

News.ru14:03

В Москве и Санкт-Петербурге накануне прошли задержания участников пикетов против приговоров по делу «Сети»

Эхо Москвы17:02

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК12:45

Активисты сообщили о задержании 14 своих соратников на пикетах на Лубянке

Интерфакс13:28
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Политика

Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ 18:58
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Наука

Определено необходимое для колонизации Марса количество людей

Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 20 июня в 12:20
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
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Футбол

ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
161.ru 12:49
4
Происшествия

Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю

Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
REGNUM 07:47
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Единоборства

Нурмагомедов уверен, что осенью будет защищать титул чемпиона UFC

RT на русском 17:54
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Политика

Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве

Парламентская газета 09:00
47
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

Bimru.ru вчера в 02:46
281
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов.
РБК 19:16
16
Общество

Международный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России

По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.
RT на русском 14:10
27
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
87
Общество

В Свердловской области продлили меры по коронавирусу

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru 14:11
90
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
237
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
481
Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
20K
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4,5K
Игры

Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
Srnsk 11:24
7
Общество

В Югре продлили режим самоизоляции

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:53
10
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
25
Общество

В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц

На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
1K
Авто

Эксперты подсказали, когда и как нужно мыть двигатель автомобиля

Тарантас Ньюс 02:47
Авто

Назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

Сразу стоит отметить несколько важных тезисов-выводов, которые известны автомобильным экспертам, но не всегда очевидны экспертам диванным: нет ничего вечного; любую машину можно сломать/износить; состояние машины на вторичном рынке напрямую зависит от эксплуатации предыдущим хозяином.
Тарантас Ньюс 03:05
4
Политика

Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние

Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно.
Взгляд.ру вчера в 08:16
4,6K
Здоровье

ОНФ: оптимизация подорвала первичное звено здравоохранения на Сахалине

Член регионального штаба ОНФ Александр Бейфус считает, что оптимизация здравоохранения разрушила первичное звено этой отрасли в Сахалинской области, осложнив борьбу с эпидемией коронавируса.
Сахалин.Инфо 20:55
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
338
Здоровье

Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 23 июня

Режим самоизоляции в Волгоградской области действует уже почти три месяца и продлится по 22 июня 2020 года включительно.
КП - Волгоград 11:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью

Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза 04:54
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