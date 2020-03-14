Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса". Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс07:57

В центре Москвы задержали несколько десятков человек

Ведомости08:26

Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

РБК08:16

Около 20 человек задержаны у здания ФСБ в Москве на акции против приговора по делу «Сети»

ТАСС08:00

Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ11:40

У здания ФСБ на Лубянке задержали более 40 участников пикетов против политических репрессий

Новая газета07:26

Одиночные пикеты против репрессий и в поддержку политзаключенных прошли сегодня у здания ФСБ

Эхо Москвы11:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:16, Ашберн
Футбол

В УЕФА работают над переносом Евро-2020

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:42
Общество

Власти Испании ограничили передвижение по стране

Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
РИА Новости 16:30
Футбол

«ПСЖ» готов продать Неймара, но намерен удержать Мбаппе

ПСЖ готов продать 28-летнего Неймара после завершения нынешнего сезона, если получит предложение не меньше 150 миллионов евро.
Советский спорт 17:15
Авто

Названы самые «страшные» отечественные автомобили

Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Daily-Motor.Ru 09:14
Экономика

Фондовый рынок США восстановился после крушения

Нью-Йорк, США, 13 марта 2020, 23:43 — REGNUM Фондовый рынок США почти полостью восстановился в ходе торговой сессии 13 марта после крупнейшего однодневного обрушения за 30 лет.
REGNUM вчера в 16:43
Общество

Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине

Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.
РБК 12:01
Политика

Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус

Ранее COVID-19 подтвердился у трех человек, в течение недавнего времени встречавшихся с президентом США.
Деловое.ТВ 13:47
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Афиша Daily вчера в 09:17
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости 14:10
Политика

В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом

Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 10:41
Политика

США включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
РИА Новости 12:08
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Здоровье

В Башкортостане из-за коронавируса ограничили массовые мероприятия

С целью профилактики Хабиров вслед за Татарстаном ввел ограничения на массовые мероприятия, а также запрет на зарубежные поездки для госслужащих.
БИЗНЕС Online 14:50
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Общество

Собянин ужесточил меры против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:53
Авто

Украинский ЗАЗ стал собирать автомобили Lada

Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.
Тарантас Ньюс 02:45
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Ореанда-Новости 06:58
Недвижимость

Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости

На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
IrkutskMedia 12 марта в 16:30
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия 17:28
Общество

В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних

В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 12:26
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

Илон Маск: люди скорее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал своим сотрудникам, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса.
Газета.Ru 07:20
Технологии

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.
iReactor 14:50
Шоу-бизнес

Екатерина Диденко рассказала о реакции дочери на смерть отца

Потерявшая мужа во время вечеринки с сухим льдом блогер Екатерина Диденко рассказала о реакции детей на смерть отца.
NewInform 11:17
Интернет

Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса

В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
3DNews 01:30
Авто

Увидела свет новая версия Mercedes-Benz Vito

Немецкая компания Mercedes-Benz презентовала новую версию фургона Vito.
Goroday.ru вчера в 12:12
Политика

Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
News.ru 07:32
Общество

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности

Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Невские Новости 11:33
Здоровье

Заразившиеся коронавирусом кузбассовцы прибыли из Италии

Кемеровчане вернулись из туристической поездки в Италию еще 7 марта.
Кузбасс 08:26
Политика

Мария Захарова осудила высказывания Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии по поводу судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году вызывают сомнения относительно приверженности Канберры к установлению истины.
Народные новости вчера в 19:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лев Пономарёв
Советский и российский политический и общественный деятель. По профессии физик. Доктор физико-математических наук, профессор. Народный депутат России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное