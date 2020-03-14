Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса". Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов.
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В центре Москвы задержали несколько десятков человек

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Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

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Около 20 человек задержаны у здания ФСБ в Москве на акции против приговора по делу «Сети»

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Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, у экстренном режиме приземлился в Казани. Об этом 14 марта сообщает ТАСС.
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«Зенит» громит «Урал» после первого тайма 22-го тура РПЛ

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Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
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Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
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Недавно папарацци сумели снять британского актера Джуда Лоу на прогулке с его супругой — Филиппой Коэн.
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