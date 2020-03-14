Происшествия
ИнтерфаксВ Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса". Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов.
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Экономика
Совфед одобрил покупку правительством акций Сбербанка
Совет федерации на внеочередном заседании одобрил закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Футбол
Евро-2020 могут провести в декабре
Сообщалось, что УЕФА планирует провести Евро в 2021 году, но в организации рассмотрят вариант с декабрем 2020 года.
Экономика
Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
"Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении ведомства.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом
Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО. После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег.
Происшествия
Врачи назвали удовлетворительным состояние петербуржца с COVID-19
Состояние всех пациентов в комитете по здравоохранению называют удовлетворительным.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Общество
Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса
Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Происшествия
Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Общество
В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Здоровье
В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов
5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Здоровье
Москвичам измеряют температуру и выдают маски при входе в поликлиники
Горожанам, которые приходят в столичные поликлиники, измеряют температуру при входе и выдают медицинские маски.
Политика
Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией
Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы.
Политика
США включили в черный список две российские компании
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Общество
Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса
Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Технологии
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10
Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.
Религия
РПЦ не отменит богослужения даже в случае распространения коронавируса
Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса COVID-19, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Футбол
Арбитра Федотова призвали молчать после его слов о судействе
Напомним, что после матча «Сочи» - «Оренбург» (5:1) Федотов заявил, что судейство в этой встрече напоминало «цирк».
Здоровье
В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
Здоровье
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.