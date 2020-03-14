Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса". Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов.
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Пономарев сообщил о госпитализации после задержания у здания ФСБ

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У здания ФСБ на Лубянке задержали более 40 участников пикетов против политических репрессий

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Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

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Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД

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Экономика

Совфед одобрил покупку правительством акций Сбербанка

Совет федерации на внеочередном заседании одобрил закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
Коммерсантъ 05:40
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Футбол

Евро-2020 могут провести в декабре

Сообщалось, что УЕФА планирует провести Евро в 2021 году, но в организации рассмотрят вариант с декабрем 2020 года.
Газета.Ru 14:59
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Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Росбалт 12:16
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

"Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 13:35
Политика

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Газета.Ru 15:33
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Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:27
Армия и оружие

Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом

Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО. После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег.
Что происходит 15:20
Происшествия

Врачи назвали удовлетворительным состояние петербуржца с COVID-19

Состояние всех пациентов в комитете по здравоохранению называют удовлетворительным.
Российская газета 13:05
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Общество

Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса

Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости.
ТАСС 09:41
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета 14:12
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Газета.Ru 13:38
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск 14:20
Общество

В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости 11:02
Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости вчера в 10:31
Футбол

Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Урал»

Вести.Ru 11:25
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов

5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Известия 09:21
Здоровье

Москвичам измеряют температуру и выдают маски при входе в поликлиники

Горожанам, которые приходят в столичные поликлиники, измеряют температуру при входе и выдают медицинские маски.
Вечерняя Москва 14:02
Политика

Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией

Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы.
Lenta.ru 15:33
Политика

США включили в черный список две российские компании

В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
РИА Новости 12:08
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело 01:53
Общество

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 16:26
Технологии

Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.
Вести.Ru вчера в 12:54
Религия

РПЦ не отменит богослужения даже в случае распространения коронавируса

Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса COVID-19, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Интерфакс 16:37
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
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Арбитра Федотова призвали молчать после его слов о судействе

Напомним, что после матча «Сочи» - «Оренбург» (5:1) Федотов заявил, что судейство в этой встрече напоминало «цирк».
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В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
АиФ Самара 06:11
Здоровье

Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах

Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
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Лев Пономарёв
Советский и российский политический и общественный деятель. По профессии физик. Доктор физико-математических наук, профессор. Народный депутат России.
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