Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса". Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов.

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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