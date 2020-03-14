Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса". Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов.
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Около 20 человек задержаны у здания ФСБ в Москве на акции против приговора по делу «Сети»

ТАСС08:00

В центре Москвы задержали несколько десятков человек

Ведомости08:26

Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

РБК08:16

Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ11:40

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс07:57

У здания ФСБ на Лубянке задержали более 40 участников пикетов против политических репрессий

Новая газета07:26

Одиночные пикеты против репрессий и в поддержку политзаключенных прошли сегодня у здания ФСБ

Эхо Москвы11:05
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Путешествия

Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур

На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
BFM.ru 00:10
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 20:10
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
РИА Новости 18:36
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Происшествия

На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян

На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
RT на русском вчера в 15:50
Экономика

Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
News.ru 16:33
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Общество

В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек

Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
REGNUM 11 марта в 21:24
Здоровье

Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус

По словам матери девушки, каждый день к больной приезжают медработники, но не назначают анализы и рентген.
ТагилСити.ру вчера в 12:59
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов

5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Известия 09:21
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:16
Армия и оружие

Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса

«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Городовой 12 марта в 03:59
Армия и оружие

Истребители США «перехватили» российские Ту-142 рядом с Аляской

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в своем Twitter заявило, что истребители F-22 "перехватили" российские самолеты, которые 15 минут находились в американской опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски.
РЕН ТВ 14:31
Армия и оружие

Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе

Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Lenta.ru 10:47
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости 20:21
Политика

Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус

Rusvesna.su 12:30
Общество

В Китае названы сроки окончания пандемии коронавируса

В Китае уже рассчитали, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 пойдет на спад к середине 2020 года. Более точно – в июне этого года.
ToDay News Ufa 12:56
Игры

Слухи: Death Stranding оказалась коммерческим провалом

По словам инсайдера, Death Stranding изначально задумывалась как нечто более мрачное и страшное, однако примерно за полтора года до релиза разработчики во главе с Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) двинулись в другом направлении.
3DNews вчера в 06:25
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости 19:55
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой

Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Слово и Дело 03:24
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
RT на русском 07:21
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

РБК 19:31
Технологии

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит включить автоматическое удаление сообщений.
Известия 17:59
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Космос

Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

РИА Новости 20:47
Шоу-бизнес

Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном

На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
Летидор вчера в 08:42
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru вчера в 04:17
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости вчера в 19:02
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Лев Пономарёв
Советский и российский политический и общественный деятель. По профессии физик. Доктор физико-математических наук, профессор. Народный депутат России.
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