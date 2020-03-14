Происшествия
ИнтерфаксВ Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса". Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов.
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Путешествия
Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур
На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
Экономика
Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса
Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек
Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
Здоровье
Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус
По словам матери девушки, каждый день к больной приезжают медработники, но не назначают анализы и рентген.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов
5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Армия и оружие
Истребители США «перехватили» российские Ту-142 рядом с Аляской
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в своем Twitter заявило, что истребители F-22 "перехватили" российские самолеты, которые 15 минут находились в американской опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски.
Армия и оружие
Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе
Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину
Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
Политика
Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус
Общество
В Китае названы сроки окончания пандемии коронавируса
В Китае уже рассчитали, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 пойдет на спад к середине 2020 года. Более точно – в июне этого года.
Игры
Слухи: Death Stranding оказалась коммерческим провалом
По словам инсайдера, Death Stranding изначально задумывалась как нечто более мрачное и страшное, однако примерно за полтора года до релиза разработчики во главе с Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) двинулись в другом направлении.
Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
Технологии
WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений
Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит включить автоматическое удаление сообщений.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Шоу-бизнес
Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном
На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.