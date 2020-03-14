Происшествия
ИнтерфаксВ Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса". Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов.
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Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Авто
Появились первые снимки нового кроссовера Volvo XC100
В настоящее время известно, что одно из новинок окажется новый флагманский кроссовер под названием Volvo XC100.
Общество
Никто из новых заболевших коронавирусом не ходил на работу в Москве
Никто из новых выявленных пациентов с коронавирусом в Москве не посещал рабочее место.
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Политика
Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о закрытии границы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
В Петербурге школьников могут перевести на дистанционное обучение
В понедельник, 16 марта, в Петербурге примут решение о том, вводить ли для школьников дистанционное обучение.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Кино
Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»
Происшествия
Кафе загорелось в центре Москвы
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Канаде отменен из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Кэнморе отменен по причине распространения коронавируса.
Биатлон
Домрачева: Фуркад не всегда был честен на дистанции с соперниками
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева прокомментировала решение француза Мартена Фуркада завершить карьеру.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Здоровье
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Общество
В Калининградской области ввели режим повышенной готовности
Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Музыка
Представительница Азербайджана на «Евровидении-2020» Самира Эфенди рассказала о конкурсной песне
На официальном сайте Международного песенного конкурса "Евровидение" размещена статья, в которой участница проекта от Азербайджана, певица Самира Эфенди рассказывает о своей конкурсной песне Cleopatra ("Клеопатра"), сообщает Trend Life.
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Политика
Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Биатлон
Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира
Француженка Жюлия Симон победила на этапе Кубка мира в Финляндии в гонке преследования.
Общество
ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу
Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать удаленно из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»
Актриса Людмила Артемьева не снималась в сериале «Сваты-7».
Кино
«Кинопоиск HD» выпустит семь собственных сериалов
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Накануне Disney перенесла из-за коронавируса выход кинолент «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога».
Общество
Третий случай коронавируса подтвердили в Калининградской области
Третий случай коронавирусной инфекции подтвердили в Калининградской области, передает РИА Новости.
Происшествия
Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб
"По уточненным данным, в результате падения деревьев и рекламных конструкций в городе один человек погиб, не менее трех человек пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Кино
Премьеру новой части «Форсажа» перенесли на год
Девятый выпуск франшизы «Форсаж» отложили на 2 апреля 2021 года из-за опасений по поводу глобальной вспышки коронавируса.
Политика
В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии
Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.