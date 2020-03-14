Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса". Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов.
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Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ11:40

У здания ФСБ на Лубянке задержали более 40 участников пикетов против политических репрессий

Новая газета07:26

Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

РБК08:16

Около 20 человек задержаны у здания ФСБ в Москве на акции против приговора по делу «Сети»

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Интерфакс07:57

В центре Москвы задержали несколько десятков человек

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Правозащитника Льва Пономарева избили в полиции, куда он был доставлен после одиночного пикета у здания ФСБ на Лубянке

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
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Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
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Появились первые снимки нового кроссовера Volvo XC100

В настоящее время известно, что одно из новинок окажется новый флагманский кроссовер под названием Volvo XC100.
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Никто из новых выявленных пациентов с коронавирусом в Москве не посещал рабочее место.
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Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о закрытии границы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Общество

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Афиша Daily вчера в 09:17
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В Петербурге школьников могут перевести на дистанционное обучение

В понедельник, 16 марта, в Петербурге примут решение о том, вводить ли для школьников дистанционное обучение.
АиФ Санкт-Петербург 07:55
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
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Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»

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Кафе загорелось в центре Москвы

Газета.Ru 12:21
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Канаде отменен из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Кэнморе отменен по причине распространения коронавируса.
ТАСС Спорт 12 марта в 14:20
Биатлон

Домрачева: Фуркад не всегда был честен на дистанции с соперниками

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева прокомментировала решение француза Мартена Фуркада завершить карьеру.
Нева Спорт 13:29
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
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Здоровье

Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
Вести.Ru 08:22
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости 13:28
Общество

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности

Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
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Представительница Азербайджана на «Евровидении-2020» Самира Эфенди рассказала о конкурсной песне

На официальном сайте Международного песенного конкурса "Евровидение" размещена статья, в которой участница проекта от Азербайджана, певица Самира Эфенди рассказывает о своей конкурсной песне Cleopatra ("Клеопатра"), сообщает Trend Life.
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Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
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Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
РИА Новости 13:10
Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Lenta.ru 10:12
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Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира

Француженка Жюлия Симон победила на этапе Кубка мира в Финляндии в гонке преследования.
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Общество

ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу

Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать удаленно из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
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Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
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Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»

Актриса Людмила Артемьева не снималась в сериале «Сваты-7».
Что происходит 12:36
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«Кинопоиск HD» выпустит семь собственных сериалов

Политика Сегодня 06:12
Кино

Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Накануне Disney перенесла из-за коронавируса выход кинолент «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога».
ToDay News Ufa вчера в 19:38
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Третий случай коронавируса подтвердили в Калининградской области

Третий случай коронавирусной инфекции подтвердили в Калининградской области, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 12:47
Происшествия

Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб

"По уточненным данным, в результате падения деревьев и рекламных конструкций в городе один человек погиб, не менее трех человек пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 07:15
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Премьеру новой части «Форсажа» перенесли на год

Девятый выпуск франшизы «Форсаж» отложили на 2 апреля 2021 года из-за опасений по поводу глобальной вспышки коронавируса.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика

В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии

Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
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Лев Пономарёв
Советский и российский политический и общественный деятель. По профессии физик. Доктор физико-математических наук, профессор. Народный депутат России.
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