Происшествия

РБКРБКВ Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении. Инцидент произошел на улице Академика Анохина.
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Источник сообщил об убийстве в Москве начальника центра «Э» по Ингушетии

РИА Новости13:37

В Сети появилось видео убийства начальника Центра «Э» по Ингушетии

РБК13:12

Что произошло за день: суббота, 2 ноября

Интерфакс13:35

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РЕН ТВ12:36

«Думали, петарды»: очевидица о стрельбе в Москве, где убили главу ЦПЭ Ингушетии

Пятый канал13:18

Источник: убийство начальника ЦПЭ Ингушетии связано с его служебной деятельностью

ТАСС13:37
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