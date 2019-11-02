Происшествия
РБКВ Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении. Инцидент произошел на улице Академика Анохина.
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Общество
Минстрой опубликовал первый индекс качества городской среды
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Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо наследника экс-короля Малайзии
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
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Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Здоровье
Россиян призвали не покупать «домашние» продукты
Роспотребнадзор призвал покупателей не приобретать продукты, произведённые и упакованные в домашних условиях.
Life.ru 03:50
Происшествия
Двух человек расстреляли в Москве
Два человека погибли в результате перестрелки во дворе жилого дома на улице Академика Анохина на западе Москвы.
Lenta.ru 12:28
Экономика
Под проект «НОВАТЭКа» в Мурманске может быть создана ТОР
В ноябре 2018 года на конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом" в рамках Мурманской международной деловой недели генеральный директор ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дмитрий Агеев заявлял, что "НОВАТЭК" вложит 120 млрд рублей в создание верфи под Мурманском.
Финмаркет 10:49
Происшествия
Школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище под Курском
Полиция задержала трех школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области.
Интерфакс 13:11
Армия и оружие
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 12:30
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 12:33
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43
Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Privet-Rostov.ru вчера в 01:11
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Эксперты считают, что самое главное в этой затее – удержать уровень первоисточника.
ToDay News Ufa 30 октября в 16:00
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Технологии
В Китае начала работать потребительская сеть 5G
5G в каждый дом Китай объявил о запуске сетей пятого поколения (5G), которые теперь доступны для обычного потребителя, передает CNBC.
Газета.Ru 13:16
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Армия и оружие
Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО
Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело 31 октября в 11:02
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград вчера в 11:52
Происшествия
Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы
Следователи начали проверку по факту возможного совершения развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек двумя мужчинами в квартире в центре Москвы.
Российская газета 11:27