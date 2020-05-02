Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавируса

В Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавирусной инфекции, по этому показателю город вышел в мировые лидеры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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В Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавируса

RT на русском05:01

В Москве за неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела

ТАСС02:16

Объем экспресс-тестов на антитела к COVID-19 в столице увеличился в 10 раз

Вечерняя Москва02:20

Выявляемость коронавируса в Москве увеличилась почти в два раза

РИА Новости02:14

Собянин: Выявляемость коронавируса в Москве увеличили в два раза

Эхо Москвы02:00

Объем экспресс-тестов на антитела к COVID-19 в Москве за неделю увеличился в 10 раз

Газета.Ru02:41

Сергей Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Говорит Москва02:15
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Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович выразила свое восхищение Этери Тутберидзе.
РИА Новости 06:00
Общество

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
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Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
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Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства

Средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве потратят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 02:44
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Здоровье

«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
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Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
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Политика

Байден отрицает обвинения в сексуальных домогательствах

Кандидат в президенты США Джо Байден отрицает обвинения в сексуальных домогательствах.
Коммерсантъ вчера в 08:46
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Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru вчера в 09:09
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Здоровье

Назван главный признак коронавируса

Изменение вкусовых ощущений является главным признаком коронавируса.
Lenta.ru 08:38
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Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

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Собеседник 30 апреля в 03:42
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Кино

Премьеру фильма «Джон Уик 4» перенесли на год из-за коронавируса

Фильм должен был выйти в прокат уже 14 мая этого года, но создатели перенесли релиз из-за коронавируса на 21 мая 2021 год.
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Маск объявил о распродаже имущества

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РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

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Общество

ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ вчера в 10:38
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Футбол

Агент Чалова сообщил об интересе к игроку из нескольких стран

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова заявил, что в услугах его клиента заинтересованы несколько зарубежных клубов.
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Финансы

Экономический прогноз на май

Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
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«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
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В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
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Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
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Считаю, что «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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