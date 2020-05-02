Коронавирус
RT на русскомВ Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавируса
В Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавирусной инфекции, по этому показателю город вышел в мировые лидеры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Политика
Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем
Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:16
Авто
АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Фигурное катание
Анна Семенович оценила работу Этери Тутберидзе
Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович выразила свое восхищение Этери Тутберидзе.
РИА Новости 06:00
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество
Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства
Средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве потратят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 02:44
Здоровье
«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Наука
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
Политика
Байден отрицает обвинения в сексуальных домогательствах
Кандидат в президенты США Джо Байден отрицает обвинения в сексуальных домогательствах.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru вчера в 09:09
Здоровье
Назван главный признак коронавируса
Изменение вкусовых ощущений является главным признаком коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
Кино
Премьеру фильма «Джон Уик 4» перенесли на год из-за коронавируса
Фильм должен был выйти в прокат уже 14 мая этого года, но создатели перенесли релиз из-за коронавируса на 21 мая 2021 год.
iReactor 04:07
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%
Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ вчера в 10:38
Футбол
Агент Чалова сообщил об интересе к игроку из нескольких стран
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова заявил, что в услугах его клиента заинтересованы несколько зарубежных клубов.
РБК 09:31
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Финансы
Экономический прогноз на май
Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
Коммерсантъ 07:02
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
Metaratings 30 апреля в 14:06
Футбол
Илья Геркус: Футбольный клуб не должно интересовать, за коммунистов его болельщик, или за «Единую Россию»
Считаю, что «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей.
Спорт день за днем 02:43
Культура
Умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Газета.Ru 01:14