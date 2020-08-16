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Газета.Ru
Газета.Ru

В Москве умер 17-летний футболист

17-летний футболист умер во время тренировки в Москве, сообщает "Московский комсомолец". По информации издания, 15 августа игроку стало плохо на тренировке, которая проходила на стадионе "Рублево".В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

В Москве подросток умер, потеряв сознание на футбольной тренировке

17-летний мальчик умер сегодня, потеряв сознание во время футбольной тренировки на западе Москвы. Как стало известно «МК», инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».
Московский Комсомолецвчера в 15:34
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Советский спорт

В Москве во время тренировки скончался 17-летний футболист

Советский спорт03:51
BetOn

Трагедия в Москве. Погиб юный футболист

BetOn03:50
Чемпионат

В Москве умер 17-летний футболист

Чемпионат03:21
Газета.Ru

В Москве умер 17-летний футболист

Газета.Ru03:37
Sport24.ru

В Москве во время тренировки умер 17-летний футболист

Sport24.ru03:36
ODDS.ru

17-летний футболист умер во время тренировки в Москве

ODDS.ru03:44
Спорт-Экспресс

В Москве скончался 17-летний футболист

Спорт-Экспресс03:08

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском03:13
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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В России началось производство внедорожников Mercedes-Benz

Эталон аэродинамики: Mercedes-Benz GLE Самый рациональный внедорожник в своем сегменте: при коэффициенте сопротивления 0,29 Mercedes-Benz GLE задает стандарт аэродинамики даже несмотря на то, что предлагает более просторный интерьер по сравнению с предшествующими моделями.
Автосоюзвчера в 11:56