В Москве умер 17-летний футболист
17-летний футболист умер во время тренировки в Москве, сообщает "Московский комсомолец". По информации издания, 15 августа игроку стало плохо на тренировке, которая проходила на стадионе "Рублево".В источнике
С чего всё началось
В Москве подросток умер, потеряв сознание на футбольной тренировке
17-летний мальчик умер сегодня, потеряв сознание во время футбольной тренировки на западе Москвы. Как стало известно «МК», инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».
Московский Комсомолецвчера в 15:34
Подробнее о событии