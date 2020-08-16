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Вести.Ru
Вести.Ru

В Москве умер 17-летний футболист

В столице во время тренировки скончался 17-летний футболист.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

В Москве подросток умер, потеряв сознание на футбольной тренировке

17-летний мальчик умер сегодня, потеряв сознание во время футбольной тренировки на западе Москвы. Как стало известно «МК», инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».
Московский Комсомолецвчера в 15:34
Подробнее о событии
Чемпионат

«Скорая ехала 20 минут. Это очень долго». В Москве умер ещё один молодой футболист

Чемпионат08:50
Московский Комсомолец

Подробности ужасной смерти 17-летнего футболиста: сердце «заводили» полчаса

Московский Комсомолец08:07
Спорт-Экспресс

«5 часов назад этот парень играл против меня». Участник матча — о смерти 17-летнего футболиста

Спорт-Экспресс04:21
Metaratings

17-летний футболист скончался во время матча на западе Москвы

Metaratings04:17
РИА Новости

В Москве умер 17-летний футболист

РИА Новости04:01
Sport24.ru

В Москве во время тренировки умер 17-летний футболист

Sport24.ru03:36
Ёлдаш

Во время тренировок умер 17-летний российский футболист

Ёлдаш05:34

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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В США выросло число домохозяйств, которым не хватает средств на еду

По данным Статистического управления США, на которые ссылается The Wall Street Journal, с мая по июль в стране выросла доля американских домохозяйств, заявляющих, что у них недостаточно средств на еду, — с 9,8% до 12,1%.
Коммерсантъ09:16
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Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.
REGNUM04:27
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