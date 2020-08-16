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РИА Новости
РИА Новости

В Москве умер 17-летний футболист

В Москве после тренировки умер 17-летний футболист, сообщает "Московский комсомолец". По информации издания, инцидент произошел в субботу утром во время тренировки на стадионе "Рублево".В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

В Москве подросток умер, потеряв сознание на футбольной тренировке

17-летний мальчик умер сегодня, потеряв сознание во время футбольной тренировки на западе Москвы. Как стало известно «МК», инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».
Московский Комсомолецвчера в 15:34
Подробнее о событии
Sport24.ru

В Москве во время тренировки умер 17-летний футболист

Sport24.ru03:36
РИА Новости

В Москве умер 17-летний футболист

РИА Новости04:01
Советский спорт

В Москве во время тренировки скончался 17-летний футболист

Советский спорт03:51
Metaratings

17-летний футболист скончался во время тренировки на западе Москвы

Metaratings04:17
Чемпионат

В Москве умер 17-летний футболист

Чемпионат03:21
Спорт-Экспресс

«5 часов назад этот парень играл против меня». Участник матча — о смерти 17-летнего футболиста

Спорт-Экспресс04:21
Московский Комсомолец

В Москве подросток умер, потеряв сознание на футбольной тренировке

Московский Комсомолецвчера в 15:34

Таяние ледников в Гренландии ускоряется и уже перешло точку невозврата

Открытие, опубликованное 13 августа, в журнале Nature Communications Earth and Environment, значит, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, ежегодно пополняющий ледяной покров, не успевает за льдом, который течет в океан с ледников.
Таяние ледников в Гренландии ускоряется и уже перешло точку невозврата
Сайт интересных новостей03:52
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Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.
REGNUM04:27
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«Урал» обратился в РФС для оценки решений арбитров в матче с «Рубином»

"Урал" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) для оценки решений судейской бригады на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином", сообщается на сайте екатеринбургского клуба.
РИА Новости04:56

Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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