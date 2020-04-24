Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Вечерняя Москвавчера в 14:29

В Москве от коронавируса скончались 37 человек

Piter.tvвчера в 02:27

Штаб: В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 14:30

Медики из Москвы сообщили о смерти пациентов с диагностированным коронавирусом

Экономика сегоднявчера в 14:43

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

РИА Новостивчера в 14:29

В Москве скончался еще 41 пациент с коронавирусом

Новая газетавчера в 14:29

В Москве за сутки скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом

Невские Новостивчера в 14:45
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
43
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
22
Общество

Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
Невские Новости вчера в 18:51
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Кино

«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы

В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания вчера в 02:41
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко публично прокляли за оправдание домашнего насилия

Регину Тодоренко публично прокляли за оправдание домашнего насилия Слова телеведущей вызвали негодование пользователей Интернета.
Экспресс газета 00:16
1
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru вчера в 06:58
958
Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
3,4K
Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,2K
Здоровье

Как будем отдыхать на майских праздниках в России в 2020 году

Как отдыхаем на майские в России в 2020 году Но, как уже было сказано, выходные у россиян на майские праздники будут.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:48
5
Хоккей

Тренер «Тампы Бэй»: Кучеров проводит очередной выдающийся сезон

Форвард "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров проводит выдающийся сезон, заявил главный тренер клуба НХЛ Джон Купер.
РИА Новости 00:38
Происшествия

В Екатеринбурге после ДТП с автобусом госпитализировали двух человек

РИА Новости 02:09
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Происшествия

В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек

Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM 23 апреля в 17:45
81
Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
2,7K
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Экономика

Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии

По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС вчера в 09:42
12
Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 23 апреля в 15:43
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Финансы

Решение ЦБ по ключевой ставке укрепило рубль

В ходе торгов на Мосбирже доллар опустился до 74,5 рублей. Евро стоит 80 рублей и 3 копейки.
МИР 24 вчера в 09:22
14
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
1,1K
Здоровье

Сотрудник столичной скорой рассказал о перенесенном коронавирусе

Сотрудник одной из бригад московской скорой помощи дал интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал, как он переболел коронавирусной инфекцией.
Известия 01:01
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,7K
Космос

В РАН рассказали о предстоящем запуске «Ноева ковчега»

Живые организмы, которые Россия запустит в космос на месяц в 2023 году на биологическом спутнике "Бион-М", получат дозу радиации, аналогичную трехлетнему полету космонавтов на борту Международной космической станции, сообщил РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости вчера в 20:24
Общество

В Кузбассе в двух новых районах обнаружили коронавирус

За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
ВашГород.ру 00:57
Общество

Российские власти анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа

Возвращение граждан на родину из-за границы было возобновлено на позапрошлой неделе.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
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