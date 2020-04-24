В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

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