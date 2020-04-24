В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

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