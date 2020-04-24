Коронавирус
RT на русскомВ Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить256
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
Технологии
Состоялось крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
По словам главы маркетинга Wi-Fi Alliance Кевина Робинсона (Kevin Robinson), диапазоны 2,4 и 5 ГГц начали использовать в далеком 1999 году, одновременно с основанием альянса.
Live24 11:14
Транспорт
ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
Общество
Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США
В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
RT на русском 18:40
Биатлон
Правление СБР приняло решение о созыве внеочередной конференции
Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло в четверг решение о проведении внеочередной выборной конференции организации для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости вчера в 05:00
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Политика
Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ 14:26
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Армия и оружие
Бандерлоги боятся русской артиллерии
Еще Рымарчук связал будущее обострение с предстоящей встречей в Минском формате, словно забывая, что благодаря именно первым минским, да и вторым договоренностям Украина была спасена от крупного разгрома в Донбассе, а побитые остатки ее бригад не убежали на запад, а закрепились под Донецком и Луганском, получили подкрепления и снова возобновили обстрелы городов.
Новостной фронт 14:34
Футбол
Экс-футболист Рой Кин против понижения зарплат игроков
Бывший футболист сборной Англии и капитан клуба "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал ведущим игрокам премьер-лиги категорически отказаться от понижения зарплат.
Вести.Ru 08:45
Общество
В США Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы
Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении из-за пандемии отказано.
ТАСС 19:56
Здоровье
Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
РИА Новости 15:52
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 08:59
Авто
Экспорт легковых авто из РФ в 2019 году вырос на 17%
Российское аналитическое агентство провело исследование автомобильного рынка, благодаря чему удалось узнать о том, насколько вырос экспорт отечественных машин заграницу по итогам прошлого года.
Car.ru 03:58
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 12:07
Политика
Додон отреагировал на решение КС Молдавии о российском кредите
Президент Молдавии Игорь Додон высказался насчет решения Конституционного суда страны приостановить вступление в силу закона о получении Кишиневом кредита от России в размере €200 млн.
Газета.Ru вчера в 19:20
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Футбол
Семак назвал самых ярких игроков сезона
Многих можно выделить, кто ярко проявил себя в чемпионате. И в нашей команде можно выделить практически каждого игрока.
Матч ТВ 17:49
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Здоровье
Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног
Как сообщает ToDay News Ufa, признак выглядит следующим образом: это поражение пальцев ног, которые становятся пурпурного или синего цвета.
ToDay News Ufa 06:21
Армия и оружие
Эксперт оценил создаваемые в США «умные» прицелы
Разрабатываемые в США "умные" прицелы существенно повысят эффективность стрелкового оружия, подобные приспособления нужно создавать и в России, так как даже боевые возможности выпущенной в прошлом веке СВД с таким прицелом ощутимо возрастут, считает известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.
РИА Новости 15:07
Общество
В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май
Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
Культура
Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor вчера в 03:59
Происшествия
Полиция начала проверку после драки таксиста с пассажиркой в Москве
Сотрудники столичного управления полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.
Интерфакс 10:26
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Шоу-бизнес
Кристина Асмус изобразила роды в ванной
7Дней.ру 12:00