Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
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с чего всё началось

Стало известно о смерти Павла «Фейсконтроль» Пичугина

Пичугин не пропустил представителей марки Dolce & Gabbana на их же вечеринку. На пати российского финала международного конкурса моделей Supermodel of the World с его руки не смог попасть хозяин Суриковъ Холла, где, собственно, через пару дней и должен был проходить финал конкурса.
РЕН ТВ14:09

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На Сахалине три человека погибли во время ночных гонок

Life.ru 19:48
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Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ

Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
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Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»

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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах

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