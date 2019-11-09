Пичугин не пропустил представителей марки Dolce & Gabbana на их же вечеринку. На пати российского финала международного конкурса моделей Supermodel of the World с его руки не смог попасть хозяин Суриковъ Холла, где, собственно, через пару дней и должен был проходить финал конкурса.

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