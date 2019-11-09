Общество
Газета.RuНа 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина находился у себя в квартире, когда почувствовал недомогание.
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Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
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Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается.
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