Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
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Стало известно о смерти Павла «Фейсконтроль» Пичугина

В Москве скончался Павел "Фейсконтроль" Пичугин. По данным РЕН ТВ, самый известный в стране фейсконтрольщик скончался от сердечного приступа.
РЕН ТВ14:09

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В Москве умер Паша Фейсконтроль

RT на русском15:13

Стали известны обстоятельства смерти Павла «Фейсконтроль» Пичугина

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Mash: Паша Фейсконтроль сам вызвал себе скорую незадолго до смерти

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Телеканал 360°15:28

Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели

Комсомольская правда15:03

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РБК14:54

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