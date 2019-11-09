Общество
RT на русскомВ Москве умер Паша Фейсконтроль
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с чего всё началось
В Москве скончался Павел "Фейсконтроль" Пичугин. По данным РЕН ТВ, самый известный в стране фейсконтрольщик скончался от сердечного приступа.РЕН ТВ14:09
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Почти 350 человек эвакуировали из торгового центра "Смоленский пассаж" в центре Москвы после возгорания в одном из ресторанов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
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Английский боец Дэнни Робертс нокаутировал россиянина Зелима Имадаева на турнире UFC в Москве.
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В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ
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Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
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Во время концерта в Новосибирске шоумен Максим Галкин рассказал о цензуре на федеральных телеканалах и поделился своим мнением о политической ситуации в России.
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Агент Вадим Шаблий, который поддерживает близкие отношения с бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым, рассказал о времени работы специалиста в московском клубе.
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В ДТП с микроавтобусом под Красноярском погибли два человека
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Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
Политика
Помпео назвал Украину многолетним проектом США
Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео во время выступления в Берлине в канун 30-летия падения Берлинской стены назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет».
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Армия и оружие
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Политика
Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне
"Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября 2019 года", - говорится в заявлении.
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В США научились делать водку из воды и воздуха
Шоу-бизнес
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Владимир Кузьмин расстался со свой юной подругой Светланой и вернулся к бывшей жене Екатерине.
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Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
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«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
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Тагир Гиндуллин из Уфы попал в команду Мигеля в шоу «Танцы» на ТНТ
Тагир Гиндуллин, представляющий Уфу на шоу «Танцы» на ТНТ, попал в команду Мигеля.
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В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.