Общество
RT на русскомВ Москве умер Паша Фейсконтроль
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Футбол
Ларссон: «Кузнецов давал хорошие советы, но причина не только в нем»
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон оценил слова экс-тренера команды Сергея Кузнецова, который сообщил, что в увеличившейся результативности футболиста есть заслуга предыдущего тренерского штаба.
ProstoProSport 15:05
Экономика
Страна несбывшихся программ: Почему провалилась Стратегия-2020?
Стратегию написали, но на следующий год о ней забыли, - говорит Игорь Николаев.
Комсомольская правда вчера в 17:01
Футбол
Фанаты «Ференцвароша» вспомнили антисоветское восстание
Фанаты «Ференцвароша» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА организовали перфоманс в честь венгерского восстания 1956 года.
Metaratings 07 ноября в 15:44
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
RT на русском 17:00
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 17:05
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Происшествия
В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека
В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.
РБК вчера в 23:31
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья вчера в 01:07
Происшествия
Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец 16:54
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Единоборства
Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC
На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиянин проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.
Газета.Ru 13:27
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество
За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым
Российская газета 05:57
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова вышла в глубоком декольте на юбилее Крутого в Дубае
67-летняя «императрица» вышла на сцену с глубоким декольте — глаз от него не могла оторвать мужская половина зрителей.
Super.ru 07:36
Политика
В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ
В Боливии сторонники оппозиции взяли под контроль национальный телеканал Bolivia TV (BTV) и государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN), тем самым прервав освещение протестов в стране.
Вести.Ru 20:39
Общество
Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян
Доля россиян, которые в течение 2019 года вели здоровый образ жизни в целом по России составила 12%, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.
Rambler News Service вчера в 00:53
Политика
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва 01:21
Экономика
Россияне стали больше тратить на товары для спорта
Россияне стали больше тратить на спортивные товары: общий объем затрат по сравнению с прошлым годом вырос на 15%, а средний чек на 4%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
МИР 24 21:03
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38