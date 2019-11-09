Общество
RT на русскомВ Москве умер Паша Фейсконтроль
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с чего всё началось
В Москве скончался Павел "Фейсконтроль" Пичугин. По данным РЕН ТВ, самый известный в стране фейсконтрольщик скончался от сердечного приступа. Павел Пичугин - в прошлом культовый столичный фейсконтрольщик.РЕН ТВ14:09
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Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Депутат польского Сейма назвала Мазура «ветераном войны в Чечне»
Украинца парламентарий назвала «ответственным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе, в Грузии и Чечне».
News.ru 18:29
Происшествия
В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы
Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК 21:24
Музыка
Умер автор первых обложек The Beatles
Умер фотограф Роберт Фриман, чьи снимки были использованы в оформлении обложек четырех альбомов The Beatles.
Lenta.ru 19:05
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Технологии
Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году
Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
РИА Новости 07 ноября в 08:44
Политика
Помпео назвал Украину проектом США
Globallookpress Госсекретарь США Майк Помпео назвал Украину американским проектом. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Берлине.
РЕН ТВ вчера в 19:40
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Происшествия
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:15
Культура
Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»
«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
Lenta.ru 19:49
Политика
Республиканцы вызвали Хантера Байдена на слушания по импичменту
Республиканцы в Палате представителей Конгресса США намерены пригласить сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, Хантера Байдена, для допроса в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Телеканал 360° 11:48
Экономика
Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов.
РБК 07 ноября в 06:30
Происшествия
В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека
В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.
РБК вчера в 23:31
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Происшествия
ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана
Коммерсантъ вчера в 15:37
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Общество
Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку
Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru 07 ноября в 21:09
Происшествия
Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
Слово и Дело 08:31
Культура
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру 01:50
Политика
В МВД Ливии заявили, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта
Издание Bloomberg опубликовало заявление главы ливийского МВД Фатхи Башага о разжигании Россией конфиликта в стране, «подливая масла в огонь».
Военное дело 15:50
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Политика
Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
РИА Новости 17:10
Общество
В Алабаме «убили» надувного Трампа
Вести.Ru 21:24