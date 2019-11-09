Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
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Стало известно о смерти Павла «Фейсконтроль» Пичугина

В Москве скончался Павел "Фейсконтроль" Пичугин. По данным РЕН ТВ, самый известный в стране фейсконтрольщик скончался от сердечного приступа. Павел Пичугин - в прошлом культовый столичный фейсконтрольщик.
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