Общество
RT на русскомВ Москве умер Паша Фейсконтроль
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с чего всё началось
В Москве скончался Павел "Фейсконтроль" Пичугин. По данным РЕН ТВ, самый известный в стране фейсконтрольщик скончался от сердечного приступа. Павел Пичугин - в прошлом культовый столичный фейсконтрольщик.РЕН ТВвчера в 14:09
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«Пожалуйста, откройте»: последнее видео с участием Паши Фейсконтроля растрогало Сеть
ТК Звездавчера в 18:26
Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели
Комсомольская правдавчера в 15:03
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Происшествия
Пропавший в Богородске 4-летний Миша Ларин найден живым
Открытый Нижний вчера в 14:42
Политика
Партия Вакарчука призвала Украину выйти из Минских соглашений
Партия украинского музыканта и лидера группы "Океан Эльзы" Вакарчука "Голос" считает, что Украина должна выйти из Минскис соглашений по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
ИА Новороссия 08 ноября в 12:36
Музыка
Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге
В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
АБН вчера в 01:25
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском вчера в 17:00
Происшествия
В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 07 ноября в 03:13
Происшествия
Профессора СПбГУ задержали по подозрению в убийстве студентки
В Петербурге следователи задержали профессора СПбГУ Олега Соколова по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 07:53
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Российская газета 01:25
Общество
Мужчина «зарезал» надувного «Трампа» в Алабаме
Политическая Экспертиза 00:16
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Космос
NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну
Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.
News.ru 07 ноября в 06:51
Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине надо научиться жить рядом с Россией.
RT на русском вчера в 16:57
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Футбол
«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ
Газета.Ru 07 ноября в 06:07
Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews 08 ноября в 01:41
Шоу-бизнес
Яна Рудковская изъявила желание расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи «ЯнаСупер» сообщила, что планирует расстаться со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко, сообщает OANews.
Слово и Дело 00:50
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru 08 ноября в 15:05
Общество
Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском вчера в 15:34
Музыка
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru вчера в 03:32
Шоу-бизнес
Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 вчера в 10:38
Происшествия
Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru вчера в 19:36
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
РБК 08 ноября в 10:48
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08 ноября в 08:00