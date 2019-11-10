Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
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Стало известно о смерти Павла «Фейсконтроль» Пичугина

В Москве скончался Павел "Фейсконтроль" Пичугин. По данным РЕН ТВ, самый известный в стране фейсконтрольщик скончался от сердечного приступа. Павел Пичугин - в прошлом культовый столичный фейсконтрольщик.
РЕН ТВвчера в 14:09

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«Такого просто не может быть». Шура рассказал об образе жизни Паши Фейсконтроля

Телеканал 360°01:38

Стало известно о смерти Павла «Фейсконтроль» Пичугина

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«Пожалуйста, откройте»: последнее видео с участием Паши Фейсконтроля растрогало Сеть

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Стали известны подробности смерти «Паши Фейсконтроля»

Lenta.ruвчера в 16:47

Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели

Комсомольская правдавчера в 15:03
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Пропавший в Богородске 4-летний Миша Ларин найден живым

Открытый Нижний вчера в 14:42
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Партия Вакарчука призвала Украину выйти из Минских соглашений

Партия украинского музыканта и лидера группы "Океан Эльзы" Вакарчука "Голос" считает, что Украина должна выйти из Минскис соглашений по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
ИА Новороссия 08 ноября в 12:36
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Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском вчера в 17:00
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В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
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Профессора СПбГУ задержали по подозрению в убийстве студентки

В Петербурге следователи задержали профессора СПбГУ Олега Соколова по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 07:53
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Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
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В США научились делать водку из воды и воздуха

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Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
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NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну

Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.
News.ru 07 ноября в 06:51
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Индия начнет собирать российские танки

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Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме

Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
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RT на русском вчера в 16:57
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
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В Китае прогнозируют захват НАТО Калининграда за два дня

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Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
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Яна Рудковская в эфире передачи «ЯнаСупер» сообщила, что планирует расстаться со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко, сообщает OANews.
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В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

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Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
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В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
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Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru вчера в 03:32
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Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах

Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
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Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
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В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

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Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

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В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08 ноября в 08:00
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