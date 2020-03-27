В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В больницу 56-летняя пациентка поступила с левосторонней пневмонией.

В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

Экономика Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.

Энергетика В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.

Общество Названы размеры штрафов для нарушителей карантина Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Армия и оружие Секретная спецаппаратура с разбившегося в Черном море Су-27 не найдена Никаких кардинальных сдвигов в районах работы поисково-спасательных сил Черноморского флота, погрануправления ФСБ России и привлечённых судов коммерческих организаций, ищущих летчика, обломки и секретную спецаппаратуру потерпевшего катастрофу истребителя Су-27 не произошло, передают сегодня, 27 марта, эксперты «Оперативной линии».

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Здоровье Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «Вконтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

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Игры BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.

Экономика Рецессия в России становится почти неизбежной Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.