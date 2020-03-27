Коронавирус
РБКВ Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В больницу 56-летняя пациентка поступила с левосторонней пневмонией.
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Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Политика
Нерабочая неделя может снизить число заражений коронавирусом в России
Нерабочая неделя может способствовать резкому снижению числу заражений новым коронавирусом в России.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Экономика
Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка
Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Происшествия
В Хабаровск из Таиланда в субботу прилетели более 720 россиян
Более 720 россиян прилетели в Хабаровск из Таиланда в субботу, ожидается прибытие еще свыше 430, сообщили РИА Новости в хабаровском аэропорту.
Происшествия
Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина
На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек.
Энергетика
В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть
Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Армия и оружие
Секретная спецаппаратура с разбившегося в Черном море Су-27 не найдена
Никаких кардинальных сдвигов в районах работы поисково-спасательных сил Черноморского флота, погрануправления ФСБ России и привлечённых судов коммерческих организаций, ищущих летчика, обломки и секретную спецаппаратуру потерпевшего катастрофу истребителя Су-27 не произошло, передают сегодня, 27 марта, эксперты «Оперативной линии».
Общество
На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы
Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «Вконтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус
В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
Общество
ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Шоу-бизнес
О состоянии здоровья Лещенко сообщила его жена
Экономика
В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс
Международный валютный фонд (МВФ) и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
Игры
BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect
В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
Армия и оружие
Из-за коронавируса Франция начинает вывод войск из Ирака
Генеральный штаб Франции принял решение о выводе своих войск из Ирака из-за распространения коронавируса.
Кино
Умер актер из «Крокодила Данди» Марк Блум
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ представил компактный полноприводный самосвал на базе бортового УАЗ-330365.
Экономика
Рецессия в России становится почти неизбежной
Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.
Общество
OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами
Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.