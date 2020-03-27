Коронавирус

РБКРБКВ Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В больницу 56-летняя пациентка поступила с левосторонней пневмонией.
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