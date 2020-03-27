Здоровье

ВедомостиВедомостиВ Москве умер четвертый заболевший коронавирусом

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В Москве скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного оперативного штаба по контролю за коронавирусом. Таким образом, число умерших в России коронавируса достигло четырех человек.
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В Москве умер четвертый заболевший коронавирусом

Ведомости13:18

В Москве умер четвертый заболевший коронавирусом

Югополис13:24
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