Здоровье
ВедомостиВ Москве умер четвертый заболевший коронавирусом
В Москве скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного оперативного штаба по контролю за коронавирусом. Таким образом, число умерших в России коронавируса достигло четырех человек.
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Комментарии
Общество
В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное
По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган показал странные игры со своими детьми
Вернувшийся недавно из США рэпер Джиган показал, как он проводит время, пока длится их карантин.
Общество
В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ
Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.
Общество
У Линдеманна не обнаружили коронавирус
Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Линдеманн сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии берлинской клиники.
Путешествия
Россиян призвали отложить путешествия по стране
Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Общество
OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами
Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Здоровье
В Севастополе из-за коронавируса закрывают отель с постояльцами
В Севастополе на карантин закроют отель «Аквамарин», где обнаружили больную коронавирусом.
Энергетика
В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть
Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина восхитила снимком с возлюбленным
Надежда Бабкина, которой исполнилось 70 лет, неизменно восхищает поклонников своим моложавым внешним видом.
Наука
Научно доказано, кто умнее: брюнетки или блондинки?
Общество
Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко
78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.
Общество
В Москве скончалась пациентка с коронавирусом
В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.
Общество
В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу
На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Кино
Ушел из жизни режиссер Владимир Любомудров
Сегодня ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Любомудров.
Общество
Роструд объяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю
В период нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля получающие оклад сотрудники могут рассчитывать на его выплату в таком размере, как и в рабочие дни, а работникам со сдельной системой оплаты труда выплатят компенсацию.
Общество
Песков назвал цель нерабочей недели
Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Футбол
«Энергетик-БГУ» после победы над БАТЭ обыграл «Рух»
Общество
Главного фтизиатра Кубани уволили за несоблюдение карантина
В пятницу министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уволил с занимаемой должности главного фтизиатра Кубани, руководителя ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" за то, что она не соблюдала карантин по коронавирусу.
Кино
Netflix создаст мультсериал по Angry Birds
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
На Кубани остановят заселение в гостиницы, работу кафе и ТРЦ
В Краснодарском крае с 28 марта по 5 апреля приостановят бронирование и заселение в гостиницы и санатории, а также временно закроют кафе, бары и рестораны.
Авто
GAC завершает сертификацию минивэна GM8 в России
Напомним, до настоящего времени отечественные клиенты могли лишь приобрести модель внедорожника GAC GS8, но в скором времени местные дилеры также смогут предложить совершенно новую модель минивэна GM8.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
В России предупредили о возвращении в XIX век
Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Общество
«Почта России» на три дня закроет все отделения, кроме круглосуточных
Ранее сообщалось, что «Почта России» в связи с коронавирусом вдвое снизила стоимость курьерской доставки.