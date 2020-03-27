В Москве скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного оперативного штаба по контролю за коронавирусом. Таким образом, число умерших в России коронавируса достигло четырех человек.

В Москве умер четвертый заболевший коронавирусом

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Общество В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.

Общество У Линдеманна не обнаружили коронавирус Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Линдеманн сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии берлинской клиники.

Путешествия Россиян призвали отложить путешествия по стране Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Общество OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Энергетика В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.

Общество Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко 78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.

Общество Роструд объяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю В период нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля получающие оклад сотрудники могут рассчитывать на его выплату в таком размере, как и в рабочие дни, а работникам со сдельной системой оплаты труда выплатят компенсацию.

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Общество Главного фтизиатра Кубани уволили за несоблюдение карантина В пятницу министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уволил с занимаемой должности главного фтизиатра Кубани, руководителя ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" за то, что она не соблюдала карантин по коронавирусу.

Общество На Кубани остановят заселение в гостиницы, работу кафе и ТРЦ В Краснодарском крае с 28 марта по 5 апреля приостановят бронирование и заселение в гостиницы и санатории, а также временно закроют кафе, бары и рестораны.