Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

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