Коронавирус
ВедомостиВ Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. Общее число умерших в столице достигло 1726 человек. У всех умерших ранее была выявлена пневмония, уточнили в оперштабе.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:02, Ашберн
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Авто
Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Обновленный Hyundai Santa Fe для китайского рынка получит по-иному оформленную переднюю панель, свидетельствуют шпионские снимки, опубликованные в Сети.
Motor 08:27
Политика
Трамп назвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной»
Globallookpress Президент США Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "больной женщиной".
РЕН ТВ 16:40
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
Авто
Компания SsangYong представила обновлённого конкурента Creta
Субкомпактный SsangYong Tivoli получил не только изменения во внешности, но и новый салон, вдобавок более современные турбированные установки.
Тарантас Ньюс вчера в 09:41
Политика
Дональд Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ
Американский президент Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она покрывает вину Китая в распространении коронавируса в мире.
Рифей-Пермь 04:21
Здоровье
Назван смертельно опасный симптом коронавируса для молодёжи
Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавирусом «первым и последним» симптомом.
Псковское агентство информации вчера в 07:28
Общество
Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию
Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
Известия 15:30
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Политика
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
Наука
Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса
Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
Слово и Дело 11:18
Общество
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое» после того, как на ее складе в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург 09:51
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Работающим пенсионерам продлили больничный
Жители Владимирской области в возрасте 65 лет и старше могут считаться временно нетрудоспособными до 29 мая 2020 года.
Владимирские ведомости вчера в 10:16
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Общество
Котяков пояснил, сколько выплат получат семьи с детьми за три месяца
«Всего за три месяца — за апрель, май и июнь, — семья с двумя детьми, оказавшись в трудной ситуации, сможет получить более 112 тыс. рублей», — указал он.
REGNUM 09:03
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Авто
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Липецкое время вчера в 07:05
Экономика
Перечень пострадавших от коронавируса отраслей уточнен и расширен
Постановлением правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 657 расширен и уточнен перечень пострадавших отраслей.
Псковская Лента Новостей 04:05
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как плавает с дочерью в бассейне
Артист показал, как весело плавает с дочерью в бассейне.
Летидор 06:00
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Здоровье
Смертность от COVID-19 может достичь катастрофического уровня
Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%.
АМИТЕЛ вчера в 23:26
Армия и оружие
Польский генерал признал отсталость танковых войск страны
Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Lenta.ru вчера в 05:20
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 15:30
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13