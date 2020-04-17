Коронавирус
RT на русскомВ Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Большинство умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 16:49
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Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
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Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
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В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:17
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В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Авто
Владельца нового Tesla поразило плохое качество сборки
Известная американская компания Tesla сумела в кратчайшие сроки выпустить новую электрическую модель Model Y. Однако за самый короткий промежуток времени, видимо, не удалось уделить должное внимание каждому элементу производства, в связи с чем владельцы продолжают высказывать недовольства качеству сборки кузова и салона.
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«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
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Общество
В Татарстане зафиксированы 16 новых случаев заражения коронавирусом
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В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.
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Общество
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
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Церемония освящения Благодатного огня началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме без присутствия верующих и паломников.
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Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Газета.Ru вчера в 12:49