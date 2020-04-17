Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом

В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Большинство умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания

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В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:30
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