Коронавирус
RT на русскомВ Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Большинство умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 16:49
За сутки в Москве от коронавируса скончался 21 человек, среди них - 34-летний мужчина
Комсомольская правдавчера в 16:53
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
Политика
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru вчера в 22:19
Киберспорт
В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org вчера в 17:28
Происшествия
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
Наука
Ученые вычислили реальный уровень заразившихся коронавирусом COVID-19
Ученый заключил, что в случае, если зараженных коронавирусом на самом деле гораздо больше, чем фиксируется официальной статистикой, то уровень смертности от коронавирусной инфекции может быть пропорционально ниже того, который дает статистика.
Аргументы недели 00:18
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru вчера в 16:41
Общество
Депутаты попросили президента начать выплаты пособий всем россиянам
Платежеспособность россиян вскоре может оказаться под угрозой из-за ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа и перестанут покупать товары в прежнем объеме.
Московский Комсомолец вчера в 21:00
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы
NewInform 16 апреля в 11:09
Происшествия
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 13:18
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa вчера в 13:32
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Наука
Установлена температура гибели коронавирусной инфекции
Французские ученые из Университета Прованса смогли выяснить, что коронавирус полностью погибает при температуре в 92 градуса в течение 15 минут.
ToDay News Ufa вчера в 03:13
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Международная команда исследователей при помощи компьютерного моделирования установила, что порядка 4,5 миллиарда лет назад на ранней стадии формирования Земля могла быть не такой круглой, какой знаем ее мы.
Российская газета 15 апреля в 09:05
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Кино
23 апреля состоится премьера сериала, снятого в Туле
Премьера сериала состоится 23 апреля на видеоплатформе PREMIER.
Центр 71 вчера в 11:00
Общество
Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
Говорит Москва вчера в 06:52
Игры
Ближе к современности: в Doom Eternal появился «демон-хипстер»
REGNUM вчера в 09:16
Общество
Власти Японии выдадут всем гражданам деньги
Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Общество
Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян
В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК 16 апреля в 20:39
Политика
Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять»
"Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева.
Царьград вчера в 01:41
Общество
В Свердловской области от коронавируса скончался первый пациент
АиФ Урал вчера в 13:36
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Политика
Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского, обвинив его в неисполнении предвыборных обещаний.
Известия 00:09
Культура
Россиянам покажут постановку Вырыпаева и научат смотреть в небо в Okko
Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент».
Lenta.ru вчера в 00:04
Политика
Лавров и Помпео обсудили вывоз российских школьников из США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вывоз российских школьников домой из-за коронавируса, пишет российский МИД.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:55