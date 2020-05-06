В Москве скончался ещё 51 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 956. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом

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