Коронавирус
RT на русскомВ Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 51 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 956. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Футбол
Президент «Лиона» призвал возобновить Лигу 1
Президент "Лиона" Жан Мишель Ола хотел бы, чтобы французский чемпионат был возобновлён.
Sport.ru 02:59
Общество
Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина
Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.
Вечерняя Москва 20:36
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Здоровье
ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России поставил в Приморье партию в 30 тысяч защитных комбинезонов для медиков, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38
Происшествия
Пациенты закрытого на карантин наркодиспансера устроили бунт в Чите
В Чите пациенты краевого наркодиспансера, который закрыт на карантин из-за коронавируса, объявили голодовку и собирались самовольно покинуть учреждение.
EastRussia 21:36
Культура
Турецкий телеканал снял фильм о якутском писателе Платоне Ойунском
Турецкий телеканал TRT AVAZ снял документальный фильм о якутском писателе Платоне Ойунском, передает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 05 мая в 06:03
Путешествия
В Турции отели введут ограничения для туристов
ToDay News Ufa вчера в 14:27
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве
Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
Общество
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Российская газета 10:12
Технологии
На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников
Во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры.
РБК 22:00
Технологии
DJI представила промышленный дрон с 55-минутной длительностью полета
DJI представила новую версию промышленного квадрокоптера Matrice 300 RTK, которая по продолжительности полета значительно превосходит этот показатель.
N+1 15:35
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Газета.Ru 17:45
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 01:58
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома
Гордон напомнила, что на телешоу «Топ Мини Моделс» Яна назвала маленькую модель Зою Кукушкину «умственно отсталой», которая является воспитанницей детского дома.
iReactor 05:47
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
Экономика
ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов
ФАС не исключает, что резкий рост цен на лимоны может быть результатом картельного сговора, и планирует провести соответствующие проверки.
Интерфакс 14:03
Происшествия
Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
Житель Уссурийска, разместивший в интернете фейк о якобы заболевших коронавирусом на одном из предприятий города, пойдет под суд, сообщает СК РФ.
РИА Новости 20:44
Здоровье
В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM вчера в 00:27
Экономика
Названы три сценария восстановления туризма в 2020 году
Во Всемирной туристической организации ООН назвали три наиболее вероятных сценария восстановления туризма в 2020 году.
Рамблер 11:16
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Адель поблагодарила своих подписчиков за поздравления к её дню рождения, который прошел 5 мая, а также выразила надежду, что они находятся в безопасности.
Discover24 вчера в 16:11
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник Коневу.
РИА Новости 17:47