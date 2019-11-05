В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина. Трагедия произошла, когда генералу было 67 лет.

Общество Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.

Общество Госдума в первом чтении одобрила законопроект о вытрезвителях Напомним, в октябре комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Шоу-бизнес Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Происшествия Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.

Футбол Корейцу Сону отменили красную карточку за фол на Гомеше Корейскому нападающему лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мину отменили красную карточку за фол на полузащитнике "Эвертона" Андре Гомеше.

Происшествия Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.

Политика Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.

Политика Госдеп США вновь выступил против «Северного потока-2» В ходе предстоящего визита в Германию глава Госдепа США Майк Помпео намерен обсудить Украину и реализацию российского проекта «Северный поток — 2». В Госдепартаменте рассказали, что Вашингтон считает будущий газопровод угрозой энергетической безопасности европейских стран и приоритетам США.

Авто В Сети вспомнили о необычной BMW E32 с двигателем V16 В социальной сети Facebook появились фотографии легендарного седана BMW E32 с 16-цилиндровым мотором.

Футбол Арбитр отменил гол «Лейпцига» в матче с «Зенитом» Главный арбитр встречи Орель Гринфилд отменил гол немецкого клуба, забитый на 14-й минуте.

Энергетика «Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

Шоу-бизнес Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.

Шоу-бизнес Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.

Технологии Дату выхода PC-версии Detroit: Become Human объявят в ближайшее время Глава французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) у себя в микроблоге пообещал, что анонс даты выхода Detroit: Become Human на PC состоится в самое ближайшее время.

Гаджеты Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.

Экономика Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным Повышение ставки НДС с 2019 года принесет стране более двух триллионов рублей, следует из документов Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Происшествия Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.

Гаджеты В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).