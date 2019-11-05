Политика
Российская газетаВ Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина. Трагедия произошла, когда генералу было 67 лет.
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Скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Не стало бывшего рупора минобороны
Комсомольская правда10:58
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Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Политика
Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым
RT на русском 12:44
Общество
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о вытрезвителях
Напомним, в октябре комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей.
ТК Звезда 11:57
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Шоу-бизнес
Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав
Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru вчера в 07:23
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Футбол
Корейцу Сону отменили красную карточку за фол на Гомеше
Корейскому нападающему лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мину отменили красную карточку за фол на полузащитнике "Эвертона" Андре Гомеше.
Газета.Ru 12:33
Происшествия
Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги
Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
Первое антикоррупционное СМИ 06:59
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Политика
Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
РИА Новости 02:52
Политика
Госдеп США вновь выступил против «Северного потока-2»
В ходе предстоящего визита в Германию глава Госдепа США Майк Помпео намерен обсудить Украину и реализацию российского проекта «Северный поток — 2». В Госдепартаменте рассказали, что Вашингтон считает будущий газопровод угрозой энергетической безопасности европейских стран и приоритетам США.
Росбалт 13:23
Авто
В Сети вспомнили о необычной BMW E32 с двигателем V16
В социальной сети Facebook появились фотографии легендарного седана BMW E32 с 16-цилиндровым мотором.
Car.ru вчера в 07:56
Футбол
Арбитр отменил гол «Лейпцига» в матче с «Зенитом»
Главный арбитр встречи Орель Гринфилд отменил гол немецкого клуба, забитый на 14-й минуте.
ProstoProSport 13:12
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани
В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья 12:56
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Технологии
Дату выхода PC-версии Detroit: Become Human объявят в ближайшее время
Глава французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) у себя в микроблоге пообещал, что анонс даты выхода Detroit: Become Human на PC состоится в самое ближайшее время.
3DNews 04:54
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета
Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Ведомости 07:32
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Экономика
Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным
Повышение ставки НДС с 2019 года принесет стране более двух триллионов рублей, следует из документов Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.
РИА Новости 01:06
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Гаджеты
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса
В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).
Astera 09:47
Армия и оружие
Военную полицию создадут в украинской армии
Структура Министерства обороны Украины пополнится военной полицией, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.
News.ru 13:01