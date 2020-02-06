Общество
ИнтерфаксВ Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
"Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория".
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако Мишустин назвал предложенные штрафы «непосильными».
Общество
Российские водители смогут обжаловать штрафы через портал госуслуг
При помощи сервиса граждане смогут обжаловать выписанные на их имя штрафы ГИБДД за нарушения ПДД через портал Госуслуг.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Политика
Китай призвал мировое сообщество прекратить панику из-за коронавируса
Китайский дипломат отметила, что чрезмерные меры, вроде блокирования транспортного сообщения, не только не помогут бороться с коронавирусом, а приведут к панике и нарушат международный порядок.
Футбол
Мерино: «„Реал Сосьедад“ уже побеждал на „Бернабеу“»
Полузащитник "Реала Сосьедад" Микель Мерино поделился ожиданиями от выездного матча с мадридским "Реалом" в четвертьфинале Кубка Испании.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Происшествия
В Ялте во время шторма погибли два человека
Мужчина и девушка погибли в Ялте во время шторма, их волной смыло с причала в море, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Космос
Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке
На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
Авто
Дилерские центры могут исчезнуть из РФ
По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее.
Шоу-бизнес
Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Американская актриса и певица Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Dazed.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Общество
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Музыка
Соседов назвал возвращение Ветлицкой на сцену провинциальным зрелищем
Общество
Британия запретит продажу неэлектрических автомобилей с 2035 года
Происшествия
Неизвестный бросил в здание Никулинского суда «коктейль Молотова»
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского суда Москвы в четверг, 6 февраля.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Политика
Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
Происшествия
В грузинском монастыре убили россиянина
Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Политика
Владимир Ильиных избран главой Оренбурга
Сегодня депутаты оренбургского городского совета единогласно выбрали кандидатуру первого заместителя главы города Владимира Ильиных из четырёх претендентов на пост главы города, представленных к тайному голосованию.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
В Домодедове отец зарезал своего 13-летнего сына
Общество