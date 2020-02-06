Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
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Умер сын экс-президента Киргизии

RT на русском01:02

СМИ сообщили о смерти сына экс-президента Киргизии в Москве

РБК00:54

Сына экс-президента Киргизии Акаева нашли мертвым на Рублевке

РЕН ТВ01:46

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

РИА Новости00:52

Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве

Lenta.ru00:36

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

Интерфакс00:16

Когда и где похоронят Айдара Акаева, рассказали близкие

Sputnik Кыргызстан02:18
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:22, Ашберн

Аскар Акаев потерял сына

Вести.UZ00:54

В Москве умер сын первого президента Кыргызстана Айдар Акаев

КП - Бишкеквчера в 23:42
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
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Огневая мощь танка «Армата» превосходит все аналоги, заявили на УВЗ

РИА Новости 01:09
Общество

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Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
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Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
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Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

"Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория".
РИА Новости 03:43
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако Мишустин назвал предложенные штрафы «непосильными».
РБК 04:17
Общество

Российские водители смогут обжаловать штрафы через портал госуслуг

При помощи сервиса граждане смогут обжаловать выписанные на их имя штрафы ГИБДД за нарушения ПДД через портал Госуслуг.
Твой Континент 01:19
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

Китай призвал мировое сообщество прекратить панику из-за коронавируса

Китайский дипломат отметила, что чрезмерные меры, вроде блокирования транспортного сообщения, не только не помогут бороться с коронавирусом, а приведут к панике и нарушат международный порядок.
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Мерино: «„Реал Сосьедад“ уже побеждал на „Бернабеу“»

Полузащитник "Реала Сосьедад" Микель Мерино поделился ожиданиями от выездного матча с мадридским "Реалом" в четвертьфинале Кубка Испании.
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Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
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Происшествия

В Ялте во время шторма погибли два человека

Мужчина и девушка погибли в Ялте во время шторма, их волной смыло с причала в море, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
РИА Новости вчера в 07:10
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
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На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
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Дилерские центры могут исчезнуть из РФ

По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее.
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На Сахалине полиция проверит инцидент со съеденной собакой

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Американская актриса и певица Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Dazed.
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Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
РБК 04:01
Общество

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
РБК вчера в 16:00
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Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
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Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
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Соседов назвал возвращение Ветлицкой на сцену провинциальным зрелищем

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Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
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Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
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Сегодня депутаты оренбургского городского совета единогласно выбрали кандидатуру первого заместителя главы города Владимира Ильиных из четырёх претендентов на пост главы города, представленных к тайному голосованию.
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В Москве резко упало атмосферное давление

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Аскар Акаевич Акаев
Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель, ныне занимается научной деятельностью в Москве. С 1990 года по 2005 год - президент Киргизской Республики. В 1989-1990 годах - президент Академии наук Киргизской ССР. Иностранный член Российской академии наук. Почётный член Международной инженерной академии.
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Айдар Аскарович Акаев
Старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. Экс-советник министра финансов Киргизии, экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизской Республики Ему принадлежал, судя по документу, крупнейший в стране GSM-оператор Бител
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