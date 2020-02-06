Общество

Евразия DailyЕвразия DailyВ Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева

В Москве скончался 43-летний Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. У мужчины внезапно остановилось сердце. Скорая не успела на помощь сыну экс-президента — он скончался до приезда врачей.
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