В Москве скончался 43-летний Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. У мужчины внезапно остановилось сердце. Скорая не успела на помощь сыну экс-президента — он скончался до приезда врачей.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Общество ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Спорт Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.

Экономика Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику Коронавирусная инфекция нового типа 2019-nCoV, вспышка которой была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, может оказать существенное влияние на мировую и российскую экономику.

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.

Хоккей Финляндия — Россия 3:0 (1-й перерыв) Тренерский штаб во главе с главным тренером Алексеем Кудашовым огласил состав сборной России по хоккею на стартовый поединок третьего этапа Евротура против Финляндии.

Происшествия В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Игры Sony запустила страницу консоли PlayStation 5 В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.

Космос ALMA наблюдает исход звездного столкновения С помощью массива ALMA (Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array) астрономы обнаружили своеобразное газовое облако, возникшее в результате столкновения двух звезд.

Происшествия Силовики задержали министра транспорта Карелии Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.

Экономика России предрекли рост цен на жилье В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.