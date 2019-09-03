с чего всё началось

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина. В пресс-службе театра "Содружество актеров на Таганке" рассказали "Интерфаксу", что народной артистки РСФСР не стало в ночь на 3 сентября.

Происшествия Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла 19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.

Экономика Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.

Музыка Гарик Сукачев пригласил москвичей на концерт в День города Рок-музыкант Гарик Сукачев пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября.

Политика Путин заключил с Монголией бессрочный Договор о дружбе Президенты России и Монголии - Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга - подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.

Экономика Названы самые популярные у россиян товары по акции Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.

Авто Volkswagen объявила скидки на Tiguan Как сообщает пресс-служба компании, Volkswagen запустила специальные предложения на популярные модификации кроссовера Tiguan.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.

Политика Службу по сбору фейковых новостей предложили создать в ОП РФ Единую электронную службу, принимающую жалобы на оскорбление госсимволов и фейковые новости, предложит создать рабочая группа Общественной палаты по защите прав пользователей интернета.

Экономика В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Общество Познер назвал советского человека уродом Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что советский период отрицательно повлиял на население страны, породив своеобразного «урода» — так называемого советского человека.

Политика Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.

Общество Ураган «Дориан» приблизился к Багамским островам Сформировавшийся в Атлантике ураган «Дориан» может уже 1 сентября обрушиться на побережье Багамских островов, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Шоу-бизнес Поклонская прокомментировала развод с мужем Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.

Технологии В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.