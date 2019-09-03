Кино
Вести.RuВ Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина. В пресс-службе театра "Содружество актеров на Таганке" рассказали "Интерфаксу", что народной артистки РСФСР не стало в ночь на 3 сентября.
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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».Известия06:05
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