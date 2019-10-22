Происшествия
RT на русскомВ Москве умерла дочь иранского посла
Ранее СМИ писали, что 28-летняя дочь посла Арефех Санаи покончила с собой в Москве. В конце 2016 года в Баку нашли тело дочери турецкого дипломата. 15-летняя девушка выпала из окна десятого этажа.
Читать в источнике
Оценить79
с чего всё началось
Дочь посла Ирана Мехди Санаи погибла в Москве. Как стало известно РЕН ТВ, 28-летняя женщина прожила в Москве 4 месяца.РЕН ТВ08:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
Политика
Лукашенко заявил о дуге нестабильности у границ Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что напряженность на планете растет «не по дням, а по часам», а ситуация вблизи границ Белоруссии «накаляется», сообщает «БелТА».
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Футбол
Эвра заявил, что играть с Милнером было сложнее, чем с Месси
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра назвал полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера самым сложным оппонентом в своей карьере.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Игры
Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем
Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Шоу-бизнес
Укупник рассказал об изменах пятого мужа Лолиты
Футбол
Футбольный мир отмечает 90‑летие со дня рождения Льва Яшина
Все знают, что он признан лучшим вратарем ХХ века, его именем назван приз, который вручают голкиперам на чемпионатах мира.
Происшествия
СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Армия и оружие
Ирак потребовал вывода переброшенных из Сирии войск США
«Объединенное командование разъясняет, что все американские войска, выведенные из Сирии, получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака», – говорится в сообщении пресс-службы сил безопасности Ирака.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Ранее News.ru сообщал, что Ан-225 продолжает использоваться Украиной для грузоперевозок по всему миру.
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
Авто
Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT
Сотрудники центра Toyota Racing Development продемонстрировали несколько изображений необычного концепта спорткара Supra 3000GT с футуристичным дизайном.
Общество
В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки
В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки Основатель сети товаров для дома «Старик Хоттабыч» и бывший совладелец магазинов OBI Игорь Сосин намерен вывести на российский рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди.
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Армия и оружие
Двигатель для новейшего ударного вертолета пошел на госиспытания
Силовая установка ВК-2500П для модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ отправилась на государственные испытания и сертификацию для Министерства обороны России, рассказал агентству ТАСС исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.