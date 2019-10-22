Дочь посла Ирана Мехди Санаи погибла в Москве. Как стало известно РЕН ТВ, 28-летняя женщина прожила в Москве 4 месяца.

с чего всё началось

Ранее СМИ писали, что 28-летняя дочь посла Арефех Санаи покончила с собой в Москве. В конце 2016 года в Баку нашли тело дочери турецкого дипломата. 15-летняя девушка выпала из окна десятого этажа.

Политика Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом» Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Армия и оружие Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии «Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Политика Лукашенко заявил о дуге нестабильности у границ Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что напряженность на планете растет «не по дням, а по часам», а ситуация вблизи границ Белоруссии «накаляется», сообщает «БелТА».

Экономика Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.

Игры Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.

Политика Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Армия и оружие Ирак потребовал вывода переброшенных из Сирии войск США «Объединенное командование разъясняет, что все американские войска, выведенные из Сирии, получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака», – говорится в сообщении пресс-службы сил безопасности Ирака.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Авто Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT Сотрудники центра Toyota Racing Development продемонстрировали несколько изображений необычного концепта спорткара Supra 3000GT с футуристичным дизайном.

Общество В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки Основатель сети товаров для дома «Старик Хоттабыч» и бывший совладелец магазинов OBI Игорь Сосин намерен вывести на российский рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди.