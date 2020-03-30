Позднее управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило, что заражение коронавирусом было посмертно подтверждено у еще одного мужчины, умершего на прошлой неделе от пневмонии в Коврове. 19 марта в Москве умер первый пациент с диагностированным COVID-19 — 79-летняя женщина.

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

Здоровье Подхвативших коронавирус в Ивановской области стало больше Как сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин 30 марта в ходе ежедневного брифинга, в регионе получено еще четыре положительных экспресс-теста на коронавирус.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.

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