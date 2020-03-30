Коронавирус

РБКРБКВ Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

Позднее управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило, что заражение коронавирусом было посмертно подтверждено у еще одного мужчины, умершего на прошлой неделе от пневмонии в Коврове. 19 марта в Москве умер первый пациент с диагностированным COVID-19 — 79-летняя женщина.
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В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

РБК07:41

Пациентка с коронавирусом скончалась в столичной больнице

Вечерняя Москва06:44

В московской больнице умерла пациентка с коронавирусом

РИА Новости07:04

Скончавшаяся от коронавируса пациентка страдала сахарным диабетом

Москва 2406:58

В московской больнице умерла еще одна пациентка с коронавирусом

ТАСС06:51

Штаб: В Москве скончалась 84-летняя пациентка с коронавирусом

Агентство Москва06:47

84‑летняя пациентка с коронавирусом скончалась в московской больнице

РИАМО07:06
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Общество

В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер еще один заразившийся коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 07:20
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Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки

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Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
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Шоу-бизнес

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NewInform вчера в 13:55
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Политика

Кремль: Собянин согласовывал с Путиным введение карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал с президентом Владимиром Путиным введение в городе режима самоизоляции, сказал пресс-секреталь президента Дмитрий Песков.
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Смольный озвучил меры экономической поддержки бизнеса в Петербурге

Глава комитета финансов Алексей Корабельников сообщил про меры поддержки пострадавших экономических отраслей.
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.
ТАСС вчера в 07:29
Происшествия

МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег

МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Газета.Ru 03:55
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Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
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Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Армия и оружие

Корпус морской пехоты США назвал причины возможного отказа от большого числа F-35

В США уже оценили доклад генерала и предположили, что возможный отказ от поставок F-35 в КМП в первую очередь будет связан с финансовым кризисом, который постигнет США из-за обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Военное дело 03:04
Общество

Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
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Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции

Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.
Российская газета 06:25
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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Политика

Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
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Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
Вести.Ru 07:10
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Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

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Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
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Политика

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Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
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Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Общество

Вологодская область вводит режим полной самоизоляции

Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
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Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
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Общество

В Минздраве рассказали об эффективности марлевых масок

Руководитель Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, какие медицинские маски способны защитить от инфекции и не дать ей распространиться.
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Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

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Газета.Ru 01:54
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В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса

Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
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