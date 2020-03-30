Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерла пациентка с коронавирусом
В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом. По его данным, у 84-летней женщины были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.
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Футбол
Словацкая «Жилина» объявила о своей ликвидации с 1 апреля
Семикратный чемпион Словакии «Жилина» 1 апреля начнет процесс ликвидации из-за нехватки средств, сообщает пресс-служба клуба.
Происшествия
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Общество
В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога
Из закрытого на карантин музея «Сингер Ларен» в голландском городе Ларен украли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», пишет AP.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла арбитраж с «Газпромом» о цене на газ
Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) сообщил в понедельник, что получил решение Стокгольмского арбитражного суда, рассматривавшего его спор с "Газпромом" о цене на газ.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Политика
Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Общество
В список товаров первой необходимости внесены коррективы
Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Общество
Мурино закрывают на въезд и выезд
Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Общество
В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции
Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Общество
Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве
Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
Происшествия
В Мендсарах ищут 10-летнего школьника. Он уехал из дома на велосипеде
Как стало известно, поиски 10-летнего мальчика развернулись днем 30 марта в окрестностях деревни Мендсары Бугровского поселения.
Общество
В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех
Заместитель руководителя администрации губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский отметил, что в соответствии с поручением губернатора, опытом Москвы, где введен режим самоизоляции для всех жителей, а также рекомендацией председателя правительства РФ Михаила Мишустина, подготовлены следующие изменения.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Общество
В Рязанской области вводят режим обязательной самоизоляции
Рязань, 30 марта 2020, 14:05 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции вводится на территории Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение губернатора Николая Любимова.
Космос
Космическая отрасль: 20 прогнозов на 2020 год (SpaceNews, США) (SpaceNews)
В начале года НАСА, вероятнее всего, заключит контракты на разработку аппаратов для посадки на Луну, но недофинансирование этой программы (на 2020 финансовый год было выделено 600 миллионов долларов вместо запрошенного 1 миллиарда долларов) может привести к тому, что количество компаний, способных получить контракты, уменьшится.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Здоровье
Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек
«Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
Генерал Шаймуратов награждён посмертно звездой Героя России
Уфа, 30 марта 2020, 16:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно звездой Героя России фронтовика-генерала Миннигали Шаймуратова.
Общество
Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Происшествия
В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом
Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Общество
На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Общество
В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции
Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.