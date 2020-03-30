Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом. По его данным, у 84-летней женщины были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.
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В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

РБК07:41

Штаб: В Москве скончалась 84-летняя пациентка с коронавирусом

Агентство Москва06:47

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

РИА Новости07:04

Скончавшаяся от коронавируса пациентка страдала сахарным диабетом

Москва 2406:58

В московской больнице умерла еще одна пациентка с коронавирусом

ТАСС06:51

84‑летняя пациентка с коронавирусом скончалась в московской больнице

РИАМО07:06

Пациентка с коронавирусом скончалась в столичной больнице

Вечерняя Москва06:44
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Футбол

Словацкая «Жилина» объявила о своей ликвидации с 1 апреля

Семикратный чемпион Словакии «Жилина» 1 апреля начнет процесс ликвидации из-за нехватки средств, сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 11:57
Происшествия

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Lenta.ru 12:22
Общество

В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Из закрытого на карантин музея «Сингер Ларен» в голландском городе Ларен украли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», пишет AP.
Полит.ру 10:54
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла арбитраж с «Газпромом» о цене на газ

Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) сообщил в понедельник, что получил решение Стокгольмского арбитражного суда, рассматривавшего его спор с "Газпромом" о цене на газ.
ТАСС 12:38
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Политика

Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 11:40
Общество

В список товаров первой необходимости внесены коррективы

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Газета.Ru 01:36
Общество

Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Общество

В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции

Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Вести Калининград 05:11
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
Происшествия

В Мендсарах ищут 10-летнего школьника. Он уехал из дома на велосипеде

Как стало известно, поиски 10-летнего мальчика развернулись днем 30 марта в окрестностях деревни Мендсары Бугровского поселения.
47 новостей 09:10
Общество

В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех

Заместитель руководителя администрации губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский отметил, что в соответствии с поручением губернатора, опытом Москвы, где введен режим самоизоляции для всех жителей, а также рекомендацией председателя правительства РФ Михаила Мишустина, подготовлены следующие изменения.
Медиа 73 08:47
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Вести Подмосковья 11:43
Общество

В Рязанской области вводят режим обязательной самоизоляции

Рязань, 30 марта 2020, 14:05 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции вводится на территории Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение губернатора Николая Любимова.
REGNUM 07:05
Космос

Космическая отрасль: 20 прогнозов на 2020 год (SpaceNews, США) (SpaceNews)

В начале года НАСА, вероятнее всего, заключит контракты на разработку аппаратов для посадки на Луну, но недофинансирование этой программы (на 2020 финансовый год было выделено 600 миллионов долларов вместо запрошенного 1 миллиарда долларов) может привести к тому, что количество компаний, способных получить контракты, уменьшится.
ИноСМИ 28 марта в 17:05
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Здоровье

Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек

«Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.
RuNews24.ru 12:18
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Общество

Генерал Шаймуратов награждён посмертно звездой Героя России

Уфа, 30 марта 2020, 16:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно звездой Героя России фронтовика-генерала Миннигали Шаймуратова.
REGNUM 09:08
Общество

Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.
Интерфакс 07:18
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Происшествия

В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 11:42
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 09:37
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Общество

В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции

Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
ПроТуймазы 03:47
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
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