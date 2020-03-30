В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом. По его данным, у 84-летней женщины были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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Космос Космическая отрасль: 20 прогнозов на 2020 год (SpaceNews, США) (SpaceNews) В начале года НАСА, вероятнее всего, заключит контракты на разработку аппаратов для посадки на Луну, но недофинансирование этой программы (на 2020 финансовый год было выделено 600 миллионов долларов вместо запрошенного 1 миллиарда долларов) может привести к тому, что количество компаний, способных получить контракты, уменьшится.

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Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Общество Генерал Шаймуратов награждён посмертно звездой Героя России Уфа, 30 марта 2020, 16:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно звездой Героя России фронтовика-генерала Миннигали Шаймуратова.

Общество Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.

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