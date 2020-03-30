Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом. По его данным, у 84-летней женщины были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.
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В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

РБК07:41

84‑летняя пациентка с коронавирусом скончалась в московской больнице

РИАМО07:06

Пациентка с коронавирусом скончалась в столичной больнице

Вечерняя Москва06:44

Скончавшаяся от коронавируса пациентка страдала сахарным диабетом

Москва 2406:58

В московской больнице умерла еще одна пациентка с коронавирусом

ТАСС06:51

Штаб: В Москве скончалась 84-летняя пациентка с коронавирусом

Агентство Москва06:47

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

РИА Новости07:04
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Спорт

МОК согласовал новую дату открытия Олимпиады в Токио

Piter.tv 07:46
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Общество

Власти Ленобласти закроют Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил временно закрыть Мурино из-за коронавируса.
Карповка 10:14
Наука

Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Shraibikus News 10:19
Общество

Госдума рассмотрит закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Согласно проекту закона, за нарушение санитарно-эпидемиологического карантинного режима предполагается штраф от полумиллиона до 1 миллиона рублей, либо запретом на занятия определенной деятельностью и запрет на работу на определенных должностях, либо уголовное преследование в виде тюремного заключения сроком до 3-х лет.
ГЛАС.RU 11:00
Общество

Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля

В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 11:00
Авто

Что нас ждёт: массовый уход дилеров и автомобильных брендов

Эпидемия коронавируса в сочетании с ухудшением экономической ситуации в России неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Quto.ru 09:57
Общество

Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса

Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 10:28
Общество

Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
РИА Новости 09:02
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Наука

Ученым удалось найти способ борьбы с устойчивыми бактериями

В рамках недавно проведенного исследования специалистам удалось найти способ, который позволяет так изменять существующие антибиотики, чтобы они могли эффективно бороться с устойчивыми бактериями.
Goroday.ru 28 марта в 02:18
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Здоровье

У пяти человек в Ростовской области подозревают коронавирус

Пять человек в Ростовской области находятся под «серьезным подозрением» по коронавирусу нового типа, об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.
РБК Ростов-на-Дону 05:12
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM вчера в 20:35
Волейбол

Волейбольный «Локомотив» впервые стал чемпионом России

Новосибирские новости 09:44
Общество

В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом

Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч.
Lenta.ru 08:28
Авто

«АвтоВАЗ» проводит до 80% виртуальных краш-тестов

При производстве новых машин «АвтоВАЗ» проводит примерно 80% виртуальных краш-тестов. Об этом заявил директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
Дни24 09:31
Происшествия

В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

РИА Новости 10:09
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, сколько копил на Porsche для жены

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов ответил одной из пользовательниц, которая раскритиковала его за дорогой подарок супруге.
Sport.ru вчера в 17:43
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
Шоу-бизнес

Игорь Николаев успокоился после теста на коронавирус

Sibnet Новости 02:03
Политика

Трамп рассказал о пике смертности из-за коронавируса в США

Дональд Трамп обозначил пик смертности в США из-за коронавируса. По данным президента, его следует ожидать черед две недели.
Деловое.ТВ 04:28
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
ТВ Центр 07:08
Общество

Чай с куркумой поможет в борьбе с коронавирусом. Специя защитит легкие

Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.
LentaChel.ru вчера в 23:42
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