Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерла пациентка с коронавирусом
В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом. По его данным, у 84-летней женщины были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.
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Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Общество
Власти Ленобласти закроют Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил временно закрыть Мурино из-за коронавируса.
Наука
Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств
Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Общество
Госдума рассмотрит закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Согласно проекту закона, за нарушение санитарно-эпидемиологического карантинного режима предполагается штраф от полумиллиона до 1 миллиона рублей, либо запретом на занятия определенной деятельностью и запрет на работу на определенных должностях, либо уголовное преследование в виде тюремного заключения сроком до 3-х лет.
Общество
Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля
В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Авто
Что нас ждёт: массовый уход дилеров и автомобильных брендов
Эпидемия коронавируса в сочетании с ухудшением экономической ситуации в России неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Общество
Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса
Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Наука
Ученым удалось найти способ борьбы с устойчивыми бактериями
В рамках недавно проведенного исследования специалистам удалось найти способ, который позволяет так изменять существующие антибиотики, чтобы они могли эффективно бороться с устойчивыми бактериями.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Здоровье
У пяти человек в Ростовской области подозревают коронавирус
Пять человек в Ростовской области находятся под «серьезным подозрением» по коронавирусу нового типа, об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Волейбол
Волейбольный «Локомотив» впервые стал чемпионом России
Общество
В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом
Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч.
Авто
«АвтоВАЗ» проводит до 80% виртуальных краш-тестов
При производстве новых машин «АвтоВАЗ» проводит примерно 80% виртуальных краш-тестов. Об этом заявил директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
Происшествия
В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, сколько копил на Porsche для жены
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов ответил одной из пользовательниц, которая раскритиковала его за дорогой подарок супруге.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев успокоился после теста на коронавирус
Политика
Трамп рассказал о пике смертности из-за коронавируса в США
Дональд Трамп обозначил пик смертности в США из-за коронавируса. По данным президента, его следует ожидать черед две недели.
Общество
Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей
За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
Общество
Чай с куркумой поможет в борьбе с коронавирусом. Специя защитит легкие
Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.