В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом. По его данным, у 84-летней женщины были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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