Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом. По его данным, у 84-летней женщины были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.
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В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

РБК07:41

Скончавшаяся от коронавируса пациентка страдала сахарным диабетом

Москва 2406:58

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

РИА Новости07:04

84‑летняя пациентка с коронавирусом скончалась в московской больнице

РИАМО07:06

В московской больнице умерла еще одна пациентка с коронавирусом

ТАСС06:51

Штаб: В Москве скончалась 84-летняя пациентка с коронавирусом

Агентство Москва06:47

Пациентка с коронавирусом скончалась в столичной больнице

Вечерняя Москва06:44
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Политика

Госдума рассмотрит законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

Новый законопроект не только дает правительству право ввести режим ЧС, но и уточняет причины для объявления такой ситуации.
BFM.ru 07:11
Общество

Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил позицию Анфисы Резцовой по общенациональному карантину в связи с распространением COVID-19.
Дни24 01:44
Авто

«АвтоВАЗ» проводит виртуально до 80% краш-тестов

Отечественное предприятие переходит в виртуальную реальность.
SpeedMe 03:40
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье

В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Известия вчера в 22:13
Происшествия

На Брянщине возбудят первое уголовное дело из-за нарушения карантина

В регионе возбудят уголовное дело из-за нарушения эпидемиологических мер гражданами, вернувшимися из других государств.
АиФ Брянск 09:02
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Общество

Губернатор готовится подписать указ о всеобщем карантине: что нас теперь ждет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие часы подпишет указ о всеобщем карантине — аналогичный тому, который приняли в Москве.
Екатеринбург Онлайн 09:21
Политика

Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными.
FlashNord 09:13
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
ТВ Центр 07:08
Армия и оружие

В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Военное дело вчера в 03:28
Политика

В ДНР опровергли слова о необходимости одобрения совета по Донбассу

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о необходимости согласования создания консультативного совета по Донбассу с "нормандской четверкой".
РИА Новости 09:33
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Армия и оружие

Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США

Военное дело 08:04
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Бизнес попросил мэрию разрешить бесплатную стоянку такси в Москве

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) обратилась к столичным властям с просьбой разрешить легальным такси бесплатную 20-минутную стоянку в городе на период эпидемии коронавируса.
РБК 08:51
Политика

Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
ТАСС 07:29
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Общество

В Марий Эл обязали граждан не покидать места проживания без надобности

Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ от 17 марта о режиме повышенной готовности.
МедиаПоток 08:13
Футбол

Месси объявил о снижении зарплат футболистов «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в Instagram опубликовал заявление, в котором сообщается о том, что игроки основного состава каталонского клуба согласились на понижение зарплаты на 70%.
Евро-футбол.ру 08:07
Политика

Кремль: Собянин согласовывал с Путиным введение карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал с президентом Владимиром Путиным введение в городе режима самоизоляции, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 08:02
Кино

В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

iReactor вчера в 03:10
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Экономика

Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наиболее сильно пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики страны и пообещал оказать им поддержку.
Lenta.ru 08:12
Общество

В России создали три препарата против COVID-19

Газета.Ru вчера в 22:44
Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Интерфакс 08:20
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Энергетика

Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.
РИА Новости 09:11
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