Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерла пациентка с коронавирусом
В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом. По его данным, у 84-летней женщины были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.
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Политика
Госдума рассмотрит законопроект о праве правительства вводить режим ЧС
Новый законопроект не только дает правительству право ввести режим ЧС, но и уточняет причины для объявления такой ситуации.
Общество
Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил позицию Анфисы Резцовой по общенациональному карантину в связи с распространением COVID-19.
Авто
«АвтоВАЗ» проводит виртуально до 80% краш-тестов
Отечественное предприятие переходит в виртуальную реальность.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Происшествия
На Брянщине возбудят первое уголовное дело из-за нарушения карантина
В регионе возбудят уголовное дело из-за нарушения эпидемиологических мер гражданами, вернувшимися из других государств.
Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Общество
Губернатор готовится подписать указ о всеобщем карантине: что нас теперь ждет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие часы подпишет указ о всеобщем карантине — аналогичный тому, который приняли в Москве.
Политика
Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом
В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными.
Общество
Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей
За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
Армия и оружие
В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Политика
В ДНР опровергли слова о необходимости одобрения совета по Донбассу
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о необходимости согласования создания консультативного совета по Донбассу с "нормандской четверкой".
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Армия и оружие
Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Бизнес попросил мэрию разрешить бесплатную стоянку такси в Москве
Московская торгово-промышленная палата (МТПП) обратилась к столичным властям с просьбой разрешить легальным такси бесплатную 20-минутную стоянку в городе на период эпидемии коронавируса.
Политика
Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца
Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Общество
В Марий Эл обязали граждан не покидать места проживания без надобности
Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ от 17 марта о режиме повышенной готовности.
Футбол
Месси объявил о снижении зарплат футболистов «Барселоны»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в Instagram опубликовал заявление, в котором сообщается о том, что игроки основного состава каталонского клуба согласились на понижение зарплаты на 70%.
Политика
Кремль: Собянин согласовывал с Путиным введение карантина в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал с президентом Владимиром Путиным введение в городе режима самоизоляции, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кино
В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Экономика
Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наиболее сильно пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики страны и пообещал оказать им поддержку.
Общество
В России создали три препарата против COVID-19
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Энергетика
Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года
Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.