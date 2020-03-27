Коронавирус

РБКРБКВ Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В больницу 56-летняя пациентка поступила с левосторонней пневмонией.
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В России скончался четвёртый пациент с коронавирусом

RT на русскомвчера в 18:14

Пациентка с коронавирусом умерла в Москве

Известиявчера в 17:43

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАССвчера в 13:19

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

РИА Новостивчера в 15:21

Зараженная коронавирусом пациентка без легкого скончалась в Москве

РИАМОвчера в 13:18

Оперативный штаб: четвертый пациент с коронавирусом скончался в Москве

Москва 24вчера в 13:16

В Москве умер четвертый заболевший коронавирусом

Дождьвчера в 13:10
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Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 26 марта в 07:16
Армия и оружие

Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии

У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Российская газета вчера в 07:05
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Сообщается, что состояние Лещенко улучшается. Читайте также: " Песков подтвердил коронавирус у сотрудника Администрации президента"
Московский Комсомолец вчера в 06:37
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Медиазона вчера в 04:03
Технологии

Мировые продажи смартфонов упали из-за пандемии

Из-за распространения коронавирусной инфекции мировые продажи смартфонов сократились в феврале на 14%.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:03
Общество

Донские власти закрывают рестораны, кафе и ТРЦ

С 28 марта в области закрыты все бары, рестораны, кафе, они могут заниматься доставкой готовых блюд.
Бизнес-газета вчера в 14:46
Кино

Меган Маркл озвучила фильм о слонах

Герцогиня Сассекская озвучила закадровый текст в фильме «Слон» (Elephant).
News.ru вчера в 02:58
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Энергетика

Цена на нефть снова снижалась до $25 за баррель

В 10:25 на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent с доставкой в мае снизилась до $25,98 за баррель, потеряв почти полтора процента.
Аргументы и Факты вчера в 04:33
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Здоровье

Диетолог назвала выдуманные полезные свойства имбиря

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала о свойствах имбиря.
Life.ru вчера в 22:54
Единоборства

Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал сумму, которую ему предложили за поединок против Александра Емельяненко.
Газета.Ru 26 марта в 13:03
Происшествия

Суд оставил историка Соколова под стражей

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокаты Соколова просили изменить меру пресечения из-за коронавируса.
Подмосковье Сегодня вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com вчера в 15:47
Общество

Президент Сербии заявил о грабеже на мировом рынке аппаратов ИВЛ

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за пандемии COVID-19.
ИА Новороссия вчера в 16:28
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Общество

Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие заграничной поездки

Наталья Шевченко вернулась из Доминиканы 15 марта. 17 марта она вышла на работу, никому не рассказав о заграничной поездке.
Ясно вчера в 14:41
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