Коронавирус
РБКВ Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В больницу 56-летняя пациентка поступила с левосторонней пневмонией.
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Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Армия и оружие
Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии
У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Сообщается, что состояние Лещенко улучшается. Читайте также: " Песков подтвердил коронавирус у сотрудника Администрации президента"
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Политика
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Общество
ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Технологии
Мировые продажи смартфонов упали из-за пандемии
Из-за распространения коронавирусной инфекции мировые продажи смартфонов сократились в феврале на 14%.
Общество
Донские власти закрывают рестораны, кафе и ТРЦ
С 28 марта в области закрыты все бары, рестораны, кафе, они могут заниматься доставкой готовых блюд.
Кино
Меган Маркл озвучила фильм о слонах
Герцогиня Сассекская озвучила закадровый текст в фильме «Слон» (Elephant).
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цена на нефть снова снижалась до $25 за баррель
В 10:25 на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent с доставкой в мае снизилась до $25,98 за баррель, потеряв почти полтора процента.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Здоровье
Диетолог назвала выдуманные полезные свойства имбиря
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала о свойствах имбиря.
Единоборства
Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал сумму, которую ему предложили за поединок против Александра Емельяненко.
Происшествия
Суд оставил историка Соколова под стражей
Суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокаты Соколова просили изменить меру пресечения из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Общество
Президент Сербии заявил о грабеже на мировом рынке аппаратов ИВЛ
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за пандемии COVID-19.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие заграничной поездки
Наталья Шевченко вернулась из Доминиканы 15 марта. 17 марта она вышла на работу, никому не рассказав о заграничной поездке.