Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерла пациентка с коронавирусом

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Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве. У пациентки не было одного легкого из-за перенесенного ранее онкологического заболевания, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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