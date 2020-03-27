Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве. У пациентки не было одного легкого из-за перенесенного ранее онкологического заболевания, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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