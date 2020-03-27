Коронавирус
ТАССВ Москве умерла пациентка с коронавирусом
Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве. У пациентки не было одного легкого из-за перенесенного ранее онкологического заболевания, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Экономика
Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные
Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Россияне ринулись в Сочи вопреки призыву не приезжать
Число бронировний в отелях Сочи на следующую неделю, с 28 марта по 5 апреля, которую президент объявил нерабочей, резко подскочило, хотя местные власти ранее просили туристов воздержаться от поездок.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Политика
В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
Общество
Во Франции режим изоляции продлят на две недели
Власти Франции подливают режим изоляции из-за эпидемии коронавируса еще на две недели – до 15 апреля, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Общество
Грузовики для трупов появились на улицах Нью-Йорка
На улицах Нью-Йорка установили грузовики-холодильники для трупов, чтобы разгрузить морги в условиях пандемии коронавируса, сообщило издание New York Daily News.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Футбол
Менеджер из Бундеслиги предрек банкротство «Барселоны»
Руководство «Барселоны» ранее сократило сотрудникам рабочий день и заработные платы. Все это делается на основе трудового законодательства.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
Общество
BlaBlaCar приостановит работу сервиса в России из-за коронавируса
Сервис поиска попутчиков для поездок BlaBlaCar временно приостанавливает работу в России в связи с распространением коронавируса.
Общество
В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны
В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Происшествия
В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду
Общество
В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное
По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли нарушение воздушного пространства над Балтикой
Наука
Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие размещается в Германии, потому что ФРГ "фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны", заявил в интервью телеканалу "360" член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.
Единоборства
Джо Роган отказался комментировать бой Хабиба и Фергюсона
Комментатор Джо Роган скептически относится к планам организации провести 18 апреля турнир UFC 249, и не будет комментировать поединки данного мероприятия.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.