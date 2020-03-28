с чего всё началось

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что при поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония.

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

Общество В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.

Наука Модель транспортника «Слон» прошла первые продувочные испытания В ходе тестов специалисты института определили зависимость аэродинамических характеристик будущего самолета от угла атаки и числа М. Как сообщило издание «Полит Россия», специалисты российского Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского провели первые продувочные испытания перспективного транспортного самолета серии «Слон».

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.

Политика Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Игры Третий «Полураспад» коснется всего: Valve обмолвилась о Half-Life 3 Доступность игры для широкой аудитории постараются обеспечить дизайнеры Valve в случае реальной разработки Half-Life 3, 26 марта заявили дизайнеры в комментарии профильному журналу EDGE.

Общество В больницу в Коммунарке попал миллиардер По информации Telegram-канала 112, ранее в марте бизнесмен прилетел в Москву частным рейсом из Франции и через несколько дней был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.

Здоровье Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.

Авто Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206 Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.

Политика Песков рассказал о продлении выходной недели в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил позицию Кремля относительно продления выходной недели, которую объявил Владимир Путин с 28 марта по 5 апреля.

Общество OneWeb подает заявление о банкротстве Запускающая спутники британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве в суд США. Об этом сообщается на сайте компании.

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Здоровье Вирусолог рассказал, когда возможен пик эпидемии коронавируса в РФ Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Альштейн подчеркнул: гарантий и точных прогнозов сейчас никто дать не может, потому что с эпидемией, вызванной этим вирусом, Россия сталкивается впервые.

Здоровье В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.