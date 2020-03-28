Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что при поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония.
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При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония, сообщает
 Департамент здравоохранения столицы на своем сайте со ссылкой на оперштаб.
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Общество

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В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну

Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
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