Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что при поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония.
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с чего всё началось
При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония, сообщает Департамент здравоохранения столицы на своем сайте со ссылкой на оперштаб.Новый Калининград.Ru10:09
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У пациентки, скончавшейся от коронавируса, были хронические заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:50
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Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Общество
В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.
Кино
Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует неизданную книгу Энди Вейера
Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer планирует приступить к экранизации книги писателя Энди Вейера, сообщает Deadline.
Наука
Модель транспортника «Слон» прошла первые продувочные испытания
В ходе тестов специалисты института определили зависимость аэродинамических характеристик будущего самолета от угла атаки и числа М. Как сообщило издание «Полит Россия», специалисты российского Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского провели первые продувочные испытания перспективного транспортного самолета серии «Слон».
Происшествия
В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки
В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире увеличилось за сутки на 60 тысяч
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 570 тысяч, следует из графика на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Общество
В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну
Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
Футбол
Степанович: "Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!"
Бывший главный тренер «Атлетика», «Айнтрахта» и «Байера» Драгослав Степанович подверг критике поступок «Реала» Луки Йовича.
Игры
Третий «Полураспад» коснется всего: Valve обмолвилась о Half-Life 3
Доступность игры для широкой аудитории постараются обеспечить дизайнеры Valve в случае реальной разработки Half-Life 3, 26 марта заявили дизайнеры в комментарии профильному журналу EDGE.
Общество
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
По информации Telegram-канала 112, ранее в марте бизнесмен прилетел в Москву частным рейсом из Франции и через несколько дней был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом
Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
Авто
Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206
Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Происшествия
Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом
Причиной смерти пациента Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга, зараженного коронавирусом, стала сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила пресс-служба комитета Северной столицы по здравоохранению.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»
Dragon's Lair - приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута.
Политика
Песков рассказал о продлении выходной недели в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил позицию Кремля относительно продления выходной недели, которую объявил Владимир Путин с 28 марта по 5 апреля.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
OneWeb подает заявление о банкротстве
Запускающая спутники британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве в суд США. Об этом сообщается на сайте компании.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения РФ обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19.
Здоровье
Вирусолог рассказал, когда возможен пик эпидемии коронавируса в РФ
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Альштейн подчеркнул: гарантий и точных прогнозов сейчас никто дать не может, потому что с эпидемией, вызванной этим вирусом, Россия сталкивается впервые.
Здоровье
В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом
В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
Космос
Модели древнейшей Земли помогут вести поиск землеподобных экзопланет
Кино
В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны
Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.