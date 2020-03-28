с чего всё началось

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что при поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония.

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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