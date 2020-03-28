Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что при поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония.
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При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония, сообщает Департамент здравоохранения столицы на своем сайте со ссылкой на оперштаб.Новый Калининград.Ru10:09
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У пациентки, скончавшейся от коронавируса, были хронические заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:50
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