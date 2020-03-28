Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что при поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония.
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с чего всё началось
При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония, сообщает
 Департамент здравоохранения столицы на своем сайте со ссылкой на оперштаб.
Новый Калининград.Ru10:09

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У пациентки, скончавшейся от коронавируса, были хронические заболевания

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Пятый человек с коронавирусом скончался в Москве

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У пятой скончавшейся в Москве пациентки с COVID-19 были проблемы с сердцем

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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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В России за субботу зафиксирована третья смерть больного с коронавирусом

Новый Калининград.Ru10:09

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РИАМО10:31
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Чемпионат Англии могут доиграть в июле при пустых трибунах

Футбольная ассоциация Англии рассматривает сценарий, при котором нынешний сезон в АПЛ может быть доигран без зрителей.
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Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
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Общество

В США впервые умер младенец с коронавирусом

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Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски эффективны для защиты от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.
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Общество

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В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.
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Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

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Российская газета 13:25
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Собянин поблагодарил медиков и их помощников

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У троих жителей Омской области нашли коронавирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
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Газета.Ru 21:14
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Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
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Little Big представила «карантинную» версию своей песни

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