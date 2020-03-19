Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве умерла пациентка с коронавирусом и патологиями

В инфекционной больнице в Москве умерла пациентка с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
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