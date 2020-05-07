Главный врач московской поликлиники №180 в Митино Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных COVID-19, заявили в департаменте здравоохранения города. Ранее «Медуза» сообщала, что госпожа Сергеева стала «нулевым пациентом», после которого в поликлинике была зафиксирована вспышка коронавируса.

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Общество Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны. 50

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