Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники
Главный врач московской поликлиники №180 в Митино Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных COVID-19, заявили в департаменте здравоохранения города. Ранее «Медуза» сообщала, что госпожа Сергеева стала «нулевым пациентом», после которого в поликлинике была зафиксирована вспышка коронавируса.
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Главный врач поликлиники №180 с подтвержденным коронавирусом скончалась в Москве
Агентство Москва05:18
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Общество
Собянин обязал москвичей носить маски в транспорте и магазинах
С 12 мая все Москвичи обязаны носить маски и перчатки. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Газета.Ru 09:53
Наука
Суперкомпьютер нашел четыре эффективных лекарства от коронавируса
iReactor вчера в 04:27
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Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Общество
Губернатор Куйвашев ввел масочный режим во всей Свердловской области
Указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 7 мая о введении масочного режима на всей территории региона Напомним, что ранее масочный режим действовал только в тех городах, где была неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.
АиФ Урал 08:34
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Армия и оружие
Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией
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RT на русском 10:31
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Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Общество
Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера
Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд
Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд.
ТАСС 09:05
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Кино
Появились новые фотографии со съёмок сиквелов «Аватаров»
В официальном Twitter-аккаунте «Аватаров» опубликовали пару новых фотографий со съёмок продолжений фантастической ленты Джеймса Кэмерона.
Игромания.ру 08:03
Футбол
Брат Федуна рассказал о состоянии владельца «Спартака»
Андрей Федун, брат госпитализированного в четверг, 7 мая, с коронавирусом владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, описал его состояние как «терпимое».
Известия 10:27
Общество
Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева
Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
Коммерсантъ 09:48
Армия и оружие
В Баренцево море на учения прибыли корабли ВМС США
«Силы и средства Северного Флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании, зашедшей в 7.00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря»- сообщили в Министерстве обороны РФ.
Московский Комсомолец 04 мая в 06:54
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:28
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Общество
С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Общество
Россия обошла Германию и Францию по числу заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 177 160 человек, в то время как в Германии 168 162 инфицированных, а во Франции — 174 224.
BFM.ru 04:13
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49