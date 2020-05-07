Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники
Главный врач московской поликлиники №180 в Митино Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных COVID-19, заявили в департаменте здравоохранения города. Ранее «Медуза» сообщала, что госпожа Сергеева стала «нулевым пациентом», после которого в поликлинике была зафиксирована вспышка коронавируса.
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Главный врач поликлиники №180 с подтвержденным коронавирусом скончалась в Москве
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