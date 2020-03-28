с чего всё началось

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.

В Москве умерла женщина с коронавирусом

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Политика Россия закроет границу с Белоруссией Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Путешествия Сочинские отели начали выселять туристов Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Общество Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.

Общество Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.

Энергетика В США и Европе не стали закупаться дешевой саудовской нефтью По информации источников газеты из числа саудовских официальных лиц и предпринимателей, покупатели, может, и рады были бы закупиться рекордно подешевевшей нефтью, однако столкнулись с проблемой нехватки хранилищ и к тому же пока не видят перспектив сбыта из-за глобальной рецессии.

Политика Украина напрочь отказалась закреплять за Донбассом особый статус Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев напрочь отказывается закреплять особый статус Донбасса в Конституции.

Здоровье Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.

Общество Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.