Коронавирус
РБКВ Москве умерла женщина с коронавирусом
69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
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с чего всё началось
При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония, сообщает Департамент здравоохранения столицы на своем сайте со ссылкой на оперштаб.Новый Калининград.Ru10:09
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У пациентки, скончавшейся от коронавируса, были хронические заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:50
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Общество
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Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
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Россия закроет границу с Белоруссией
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Общество
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Путешествия
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Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
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Общество
В Москве побит температурный рекорд
Происшествия
В Петербурге задержали сбежавшего с карантина
«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Музыка
Умер единственный сын известного композитора и худрука «Верасов» Василия Раинчика – Сергей
Умер Сергей Раинчик, единственный сын бессменного художественного руководителя группы «Верасы» Василия Раинчика.
Энергетика
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По информации источников газеты из числа саудовских официальных лиц и предпринимателей, покупатели, может, и рады были бы закупиться рекордно подешевевшей нефтью, однако столкнулись с проблемой нехватки хранилищ и к тому же пока не видят перспектив сбыта из-за глобальной рецессии.
Политика
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Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске
Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии
Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством
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Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля
Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
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«Победа» приостанавливает все полеты до начала лета
Лоукостер «Победа» принял решение о приостановке всех полетов с 1 апреля. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила пресс-служба компании.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Футбол
В «Валенсии» выявлено 25 случаев заражения коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в "Валенсии" достигло 25 человек, среди них 10 футболистов, остальные - персонал клуба.