Коронавирус

РБКРБКВ Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось
При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония, сообщает
 Департамент здравоохранения столицы на своем сайте со ссылкой на оперштаб.
Новый Калининград.Ru10:09

Подробнее о событии

У пациентки, скончавшейся от коронавируса, были хронические заболевания

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:50

В России за субботу зафиксирована третья смерть больного с коронавирусом

Новый Калининград.Ru10:09

Скончавшаяся от коронавирусной инфекции страдала от болезни сердца

Москва 2410:18

У пятой скончавшейся в Москве пациентки с COVID-19 были проблемы с сердцем

Интерфакс10:15

В Москве умер пятый пациент с коронавирусом

РИА Новости10:10

В Москве умерла пожилая женщина с коронавирусом

РИАМО10:31

Пятый человек с коронавирусом скончался в Москве

Вечерняя Москва10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Политика

Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС

С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт.
Украина.ру вчера в 11:03
Общество

Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян

Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.
РИА Новости 10:21
Общество

У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Вести.Ru 11:26
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Футбол

Футболист академии мадридского «Атлетико» умер в возрасте 14 лет

Игрок академии мадридского футбольного клуба «Атлетико» Кристиан Минчола умер в возрасте 14 лет.
RT на русском 11:35
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Общество

В Москве побит температурный рекорд

Российская газета 07:04
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Музыка

Умер единственный сын известного композитора и худрука «Верасов» Василия Раинчика – Сергей

Умер Сергей Раинчик, единственный сын бессменного художественного руководителя группы «Верасы» Василия Раинчика.
КП - Беларусь вчера в 17:25
Энергетика

В США и Европе не стали закупаться дешевой саудовской нефтью

По информации источников газеты из числа саудовских официальных лиц и предпринимателей, покупатели, может, и рады были бы закупиться рекордно подешевевшей нефтью, однако столкнулись с проблемой нехватки хранилищ и к тому же пока не видят перспектив сбыта из-за глобальной рецессии.
Ридус вчера в 01:38
Политика

Украина напрочь отказалась закреплять за Донбассом особый статус

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев напрочь отказывается закреплять особый статус Донбасса в Конституции.
Lenta.ru 09:50
Здоровье

Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске

Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.
Тайга.инфо 08:59
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 12:47
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством

Российская газета 10:54
Общество

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
ТАСС 09:29
Общество

«Победа» приостанавливает все полеты до начала лета

Лоукостер «Победа» принял решение о приостановке всех полетов с 1 апреля. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила пресс-служба компании.
FlashNord вчера в 08:25
Здоровье

ВОЗ назвала главный фактор в лечении коронавирусной инфекции

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:19
Общество

В Петербург стягивают военную технику

Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Росбалт вчера в 10:05
Футбол

В «Валенсии» выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в "Валенсии" достигло 25 человек, среди них 10 футболистов, остальные - персонал клуба.
Газета.Ru 10:10
ещё по теме
Главное