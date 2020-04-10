Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе. Среди умерших - пациенты в возрасте от 33 до 87 лет. У них диагностировали пневмонию, диагноз "коронавирус" был подтвержден тестами.

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

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