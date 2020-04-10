Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе. Среди умерших - пациенты в возрасте от 33 до 87 лет. У них диагностировали пневмонию, диагноз "коронавирус" был подтвержден тестами.
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Общество
Путин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
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Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
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Введение пропускной системы перенесли на 20 апреля, следует из постановления за подписью господина Стрелюхина.
Кино
Слух: в разработке находится сиквел «Взрывной блондинки» для Netflix
Портал DiscussingFilm, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в разработке якобы находится сиквел «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон, причём выйдет он на Netflix.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Энергетика
Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика
Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.
Энергетика
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Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики.
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Представители учредителя прислали сотрудникам письма о расторжении трудовых договоров. Об этом говорится на странице издания в Фейсбуке.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой
Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Хоккей
Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон
В прямом эфире инстаграма Александра Кержакова речь зашла о зарплатах в клубах РПЛ. Сейчас всем урезают на 40-60 процентов, сказал Кержаков.
Общество
Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом
Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.
Здоровье
В Бурятии выявили всех контактировавших с заразившимися коронавирусом
Все контактировавшие с заразившимися коронавирусом в Бурятии выявлены.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Политика
США вышли на пик распространения коронавируса
США вышли на пик распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
Происшествия
В Забайкалье легковой автомобиль столкнулся с поездом
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
Раскрыты ошибки спасающихся от коронавируса перчатками россиян
Россиянам, носящим одноразовые перчатки во время выходов на улицу из-за распространения пандемии коронавируса, дали советы по их правильному использованию.
Экономика
Список социально значимых предприятий утвердили в Иркутской области
В Иркутской области утвердили список системообразующих организаций региона.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Гаджеты
LG показала новый дизайн смартфона
В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
Общество
Бориса Джонсона перевели в обычную палату
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за заражения коронавирусом.
Общество
Московские кладбища закрыли для посещения
Политика
Усик призвал украинцев подумать о жителях Крыма
Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Эхо Киева». 33-летний уроженец Симферополя призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова.