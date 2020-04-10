Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе. Среди умерших - пациенты в возрасте от 33 до 87 лет. У них диагностировали пневмонию, диагноз "коронавирус" был подтвержден тестами.
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Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Наука
Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений
Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».
Технологии
В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах
В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
Общество
В 53 российских регионах смягчены ограничения из-за коронавируса
Власти 56 из 85 регионов России приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Игры
В симулятор выживания в саду Grounded добавят режим для арахнофобов
Студия Obsidian Entertainment, разрабатывающая симулятор выживания Grounded, объявила о планах добавить в игру режим для арахнофобов.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Общество
Путин установит дополнительные денежные выплаты для врачей
Президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для врачей. Это коснётся тех, кто работает с больными коронавирусом.
Гаджеты
LG продемонстрировала новый дизайн смартфона
Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
Армия и оружие
США планировали вторгнуться в Великобританию во времена холодной войны
Издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные документы, сообщило в своей статье о том, что в США во время холодной войны предполагали возможность нападения на Великобританию.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Шоу-бизнес
Модель Тайра Бэнкс сильно прибавила в весе
Известная модель и ведущая программы «Топ-модель по американски» Тайра Бэнкс сильно прибавила в весе.
Здоровье
Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19
Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Общество
Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа
"Надо будет - больше средства будут выделены", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на специальном совещании.
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Общество
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 799 человек
6 апреля в штате скончался 631 человек, а 5-го — 599.
Политика
Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы
Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы 9 апреля перед заседанием комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами президент России Владимир Путин встретился с главами некоторых предприятий ВПК и субъектов федерации, где эти предприятия сосредоточены.
Происшествия
Москвичка сдала в полицию нарушившую карантин маму
Жительница Москвы сообщила в полицию о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку.
Общество
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд
Совет министров финансов стран-членов Евросоюза (Еврогруппа) согласовал план поддержки европейской экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму €500 млрд.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Энергетика
Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики
Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
Общество
В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года
Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Политика
Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ
США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.