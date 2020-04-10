Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе. Среди умерших - пациенты в возрасте от 33 до 87 лет. У них диагностировали пневмонию, диагноз "коронавирус" был подтвержден тестами.
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В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Москва 2418:34

Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва18:15

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50

РБК17:59

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Lenta.ru17:59

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50 человек

Коммерсантъ17:58

В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

Дождь17:57

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новости17:55
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Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

RT на русском 04:11
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Наука

Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений

Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Naked Science 07 апреля в 03:58
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Авто

Опубликовали первые изображения нового Haval H5

В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».
Газета DAILY 15:14
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском 19:26
Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
TechFusion 16:13
Общество

В 53 российских регионах смягчены ограничения из-за коронавируса

Власти 56 из 85 регионов России приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 16:15
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Игры

В симулятор выживания в саду Grounded добавят режим для арахнофобов

Студия Obsidian Entertainment, разрабатывающая симулятор выживания Grounded, объявила о планах добавить в игру режим для арахнофобов.
3DNews 04:50
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Общество

Путин установит дополнительные денежные выплаты для врачей

Президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для врачей. Это коснётся тех, кто работает с больными коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 22:20
Гаджеты

LG продемонстрировала новый дизайн смартфона

Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
Astera 14:29
Армия и оружие

США планировали вторгнуться в Великобританию во времена холодной войны

Издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные документы, сообщило в своей статье о том, что в США во время холодной войны предполагали возможность нападения на Великобританию.
Discover24 13:28
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:51
Шоу-бизнес

Модель Тайра Бэнкс сильно прибавила в весе

Известная модель и ведущая программы «Топ-модель по американски» Тайра Бэнкс сильно прибавила в весе.
КМВ Новости вчера в 06:13
Здоровье

Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 12:20
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Общество

Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа

"Надо будет - больше средства будут выделены", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на специальном совещании.
Российская газета 13:25
Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса 11:13
Общество

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 799 человек

6 апреля в штате скончался 631 человек, а 5-го — 599.
Говорит Москва 11:59
Политика

Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы

Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы 9 апреля перед заседанием комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами президент России Владимир Путин встретился с главами некоторых предприятий ВПК и субъектов федерации, где эти предприятия сосредоточены.
Коммерсантъ 15:15
Происшествия

Москвичка сдала в полицию нарушившую карантин маму

Жительница Москвы сообщила в полицию о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку.
Московский Комсомолец 13:27
Общество

Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд

Совет министров финансов стран-членов Евросоюза (Еврогруппа) согласовал план поддержки европейской экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму €500 млрд.
Известия 17:29
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Российская газета 06 апреля в 22:51
Энергетика

Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики

Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
РБК 19:50
Общество

В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года

Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Агентство Телеграф 05:10
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru 13:41
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Политика

Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Газета.Ru 15:58
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