Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе. Среди умерших - пациенты в возрасте от 33 до 87 лет. У них диагностировали пневмонию, диагноз "коронавирус" был подтвержден тестами.
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Экономика
Комитет Госдумы направляет запросы относительно состояния «Ростельмаша»
Москва, 9 апреля 2020, 17:13 — REGNUM Комитет по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в профильные министерства и ведомства запросы относительно эффективности расходования средств, полученных в качестве субсидий из Федерального бюджета ПАО «Ростсельмаш» в последние годы.
Происшествия
Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу
В Свердловской области полицейским пришлось искать в лесу многодетную семью, которая решила там спрятаться от коронавируса.
Здоровье
Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский
Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Игры
Microsoft напоминает: Xbox Series X также получит новый контроллер
Microsoft решила напомнить о том, что Xbox Series X также получит улучшенное устройство, которое показано в небольшом ролике.
Кино
Парки закрыты, кино не снимают. Как коронавирус повлиял на Walt Disney
Компания закрыла на неопределенный срок парки развлечений в США, Франции, Гонконге, Шанхае и Токио. Но пострадали не только диснейленды.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Армия и оружие
«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год
Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.
Здоровье
Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия
По словам Ершова, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма.
Политика
Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.
Общество
Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии
Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин.
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Энергетика
Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Мехико, 10 апреля 2020, 03:15 — REGNUM Предварительные договорённости о сокращении объёмов добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки отказались поддержать в Мексике, передаёт 9 апреля агентство Bloomberg.
Игры
В апреле игроков HITMAN 2 ждут сразу две неуловимые цели
В этом месяце игроков ждёт возвращение сразу двух неуловимых целей.
Финансы
Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с середины марта
Впервые с 13 марта стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей.
Гаджеты
Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710
Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.
Футбол
Три года Джикии в «Спартаке». Чемпионство, отказ «Зениту», разрыв «крестов» и капитанство
Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в конце 2016 года.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса
"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Энергетика
Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний
Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Авто
Появились фото обновлённого Toyota Fortuner
Стоит сказать, что официальная премьера нового рамного среднеразмерного внедорожника Toyota Fortuner должна состояться в середине нынешнего года.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Происшествия
В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом
Медики Китая за последние сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом, один человек умер, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.