Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. Накануне от COVID-19 скончались еще 14 пациентов. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице достигло 3669 человек.
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Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США
Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru 15:45
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество
206 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки
За последние сутки в Иркутской области выявили 206 новых случаев коронавируса.
Иркутск Сегодня 21:45
Происшествия
В Якутске 4-летний ребенок спрыгнул с балкона
22 июня около 07:40 часов в дежурную часть Отдела полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 4-летней девочки с диагнозом кататравма.
SakhaLife.ru 21:17
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 21:55
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова
Эльман Пашаев — адвокат актера Михаила Ефремова — озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.
Известия 20:18
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Общество
На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию
C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию.
Вести.Ru 17:50
Космос
Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Человечество не сможет жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, сказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости 22:00
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец 07:21
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Происшествия
Мальчик в Магадане упал со скалы из-за красивой фотографии
Спасатели Магадана 24 июня около 16:22 выехали в район зоны отдыха «Горняк» по сообщению о ребёнке, упавшем со скалы, – сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд.
Московский Комсомолец Колыма 21:54
Общество
Olympus расстается с производством фотоаппаратов
Подразделение Olympus по производству фотоаппаратов терпело убытки на протяжении последних трех лет.
Коммерсантъ 10:50
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
Здоровье
В Приморье количество умерших от коронавируса достигло 40
На сегодняшний день 40 пациентов не справились с болезнью. Напомним, режим повышенной готовности продолжает действовать в Приморье.
Primpress.ru 21:10
Происшествия
Пилоты разбившегося в Пакистане самолета увлеклись беседой о COVID-19
Пилоты самолета «Пакистанских международных авиалиний», потерпевшего крушение в мае, были отвлечены беседой о коронавирусе.
Известия 12:09
Общество
Дистанционное аномальное голосование
На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
Культура
Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»
Афиша Daily 05:13
Наука
Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры
Evo-rus.com вчера в 13:17
Общество
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически.
Замана вчера в 13:30
Происшествия
Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада
Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы.
Lenta.ru 20:19