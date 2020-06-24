В Москве за сутки умерли 12 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. Накануне от COVID-19 скончались еще 14 пациентов. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице достигло 3669 человек.

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

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