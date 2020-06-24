Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 12 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. Накануне от COVID-19 скончались еще 14 пациентов. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице достигло 3669 человек.
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

RT на русском16:00

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС15:54

В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда15:56

В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Интерфакс16:00

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Lenta.ru15:58

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:24

Штаб: В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва15:51
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Общество

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru 15:45
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
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Общество

206 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки

За последние сутки в Иркутской области выявили 206 новых случаев коронавируса.
Иркутск Сегодня 21:45
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Происшествия

В Якутске 4-летний ребенок спрыгнул с балкона

22 июня около 07:40 часов в дежурную часть Отдела полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 4-летней девочки с диагнозом кататравма.
SakhaLife.ru 21:17
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Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 21:55
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
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Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова

Эльман Пашаев — адвокат актера Михаила Ефремова — озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.
Известия 20:18
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Футбол

«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Общество

На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию.
Вести.Ru 17:50
Космос

Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Человечество не сможет жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, сказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости 22:00
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах

Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец 07:21
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
1,1K
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Происшествия

Мальчик в Магадане упал со скалы из-за красивой фотографии

Спасатели Магадана 24 июня около 16:22 выехали в район зоны отдыха «Горняк» по сообщению о ребёнке, упавшем со скалы, – сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд.
Московский Комсомолец Колыма 21:54
Общество

Olympus расстается с производством фотоаппаратов

Подразделение Olympus по производству фотоаппаратов терпело убытки на протяжении последних трех лет.
Коммерсантъ 10:50
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
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Здоровье

В Приморье количество умерших от коронавируса достигло 40

На сегодняшний день 40 пациентов не справились с болезнью. Напомним, режим повышенной готовности продолжает действовать в Приморье.
Primpress.ru 21:10
Происшествия

Пилоты разбившегося в Пакистане самолета увлеклись беседой о COVID-19

Пилоты самолета «Пакистанских международных авиалиний», потерпевшего крушение в мае, были отвлечены беседой о коронавирусе.
Известия 12:09
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Общество

Дистанционное аномальное голосование

На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
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Культура

Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»

Афиша Daily 05:13
Наука

Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры

Evo-rus.com вчера в 13:17
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Общество

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически.
Замана вчера в 13:30
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Происшествия

Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада

Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы.
Lenta.ru 20:19
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