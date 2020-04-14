Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом

Газета.Ru01:59

В Москве за сутки умерло рекордное количество человек с коронавирусом

Катунь 2411 апреля в 22:55

В Москве умерли 13 зараженных коронавирусом

Вести.Ruвчера в 18:35

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:14

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 17:03

Оперштаб: в Москве за сутки 14 человек умерли с коронавирусной инфекцией

Аргументы недели12 апреля в 00:01

В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом

Эхо Москвы00:24
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Общество

Московские суды начали возвращать обратно полицейским протоколы о нарушителях режима изоляции

Московские суды начали возвращать обратно полицейским протоколы о нарушителях режима изоляции.
Эхо Москвы 01:30
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
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Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова нелестно отозвалась о продюсере «ВИА Гры»

Российская певица Анна Седокова, которая стала знаменита благодаря своему участию в группе «ВИА Гра», рассказала о своей работе в музыкальном коллективе.
ФАН 01:59
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Курил

RT на русском 00:17
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Политика

Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене

Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
Известия 12 апреля в 23:49
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Происшествия

В Новосибирской области 12 человек излечились от COVID-19

В инфекционную больницу госпитализировано 118 взрослых пациентов, у 36 человек из них диагноз подтверждён.
REGNUM 01:55
17
Происшествия

В Курганской области коронавирус подтвердился у шести человек

В Курганской области официально подтверждены еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Znak.com 01:20
Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Игры

Ремейк Resident Evil 4 станет самым масштабным

Буквально вчера появилась информация о стартовавшей разработке ремейка Resident Evil 4, как в сети сразу начали появляться утечки от разных источников.
The GEEK вчера в 10:50
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Армия и оружие

Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря

КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
RT на русском 01:14
1
Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
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Политика

Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране

Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС вчера в 09:07
2
Футбол

Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог побороть эпидемию коронавируса.
Metaratings вчера в 13:46
1
Общество

В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию

Власти Хакасии отправили четырех членов республиканского правительства на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого может быть выявлен коронавирус.
ТАСС 00:51
2
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина вышла из комы и попросила жареной картошки

Бабкина очень слаба и практически не может говорить, однако призналась, что очень голодна и попросила принести ей жареной картошки с квашеной капустой.
Paparazzi.ru вчера в 15:25
2
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
1,2K
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с пожаром в чернобыльской зоне

RT на русском 01:43
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Экономика

Кудрин допустил рост числа безработных в России в три раза

Из-за падения спроса и проблем бизнеса, вызванных пандемией коронавируса, количество безработных в России может увеличиться с 2,5 до 8 миллионов человек.
Дождь вчера в 05:28
1,3K
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
12
Общество

Лукашенко: В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт

СМИ узнали об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса Лукашенко в связи с этим заявил, что в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 08:18
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Здоровье

Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря

Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости вчера в 01:54
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Общество

В Китае выявили коронавирус ещё у 79 человек, прибывших из России

Комитет по вопросам здравоохранения провинции Хэйлунцзян и Генконсульство России в Харбине сообщили о выявлении коронавирусной инфекции ещё у 79 граждан Китая, вернувшихся на родину из России.
Life.ru 01:01
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Общество

Названы опасные для заражения коронавирусом места

Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
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Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Футбол

Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль»

Тчуйсе отметил, что в данный момент "Спартак" потерял свой стиль.
Sport.ru 12 апреля в 18:00
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.
РБК 01:02
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